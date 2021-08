¿Por qué el republicano Kevin McCarthy está en medio de una polémica sobre Pocahontas?

El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (California), está en medio de una polémica en Twitter, donde le reprochan cuando llamó Pocahontas a la senadora demócrata Elizabeth Warren (Massachussetts), quien había destacado que tenía herencia de nativos americanos.

Todo surgió porque un reporte de Los Angeles Times indica que un cuñado del representante McCarthy recibió beneficios de hasta $7 millones de dólares por reclamar su “herencia como nativo americano”, cuando es un hombre blanco.

El problema es que ese esa historia fue publicada en 2018, pero fue retomada este lunes por Brian Tyler Cohen, en su podcast No Lie.

“La familia del líder republicano Kevin McCarthy se ha beneficiado de más de $7 millones de un programa estadounidense para las minorías al afirmar ser nativos americanos”, se escribió en la cuenta oficial del podcast.

BREAKING: Republican Leader Kevin McCarthy's family has benefitted more than $7 million from a US program for minorities by claiming to be Native American.

