Chiquis pide que de ahora en adelante la nombren sin el apellido Rivera

La hija de Jenni Rivera acaba de estrenar su más reciente sencillo “Mi problema”, cuyo video salió a la luz el pasado 27 de agosto, y como parte del lanzamiento, la cantante tuvo un encuentro con los medios.

Sin embargo, hubo algo más que llamó la atención, pues Janney Marín, su nombre real, precisamente habló del legado de la dinastía Rivera y de su madre, señalando que buscará abrirse paso por ella sola y desvincularse del apellido que tanto la ha posicionado en el medio.

“No me molesta que me llamen Chiquis Rivera, pero ese no es mi nombre y no lo necesito como mucha gente ha dicho para destacarme”, señaló a la prensa.

En una entrevista más con ‘Sale el Sol’, la cantante aclaró que no se avergüenza de su familia ni de sus orígenes y no es su intención faltarle el respeto a nadie, pero desea forjar su propia historia siendo Chiquis, para que se le reconozca por su trabajo y no sólo por su apellido.

“Yo respeto y quiero muchísimo a mi familia y no es por faltarle al respeto a nadie, especialmente a mi abuelo. Mi nombre artístico siempre ha sido Chiquis, soy Rivera porque mi mamá es Rivera, porque mi familia es Rivera”, explicó.

Esta decisión probablemente también le cueste algunas críticas, pero eso ya la tiene sin cuidado, pues desea enfocarse cien por ciento en su carrera y dejar que las cosas fluyan.

“Ya me acostumbré, las personas hablan porque pueden hablar. Pregúntenme, es mejor preguntarme, es mejor no asumir, es mejor preguntar”, sentenció.

Y para finalizar mencionó:

“Pero es marcar mi propio camino, es hacer mis cosas, porque si lo uso es por qué lo uso y (dicen) que me quiero colgar. Nunca van a estar felices”, refiriéndose a las críticas.

