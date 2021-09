Oídos sordos: el PSG le aplicó la ley del hielo al Real Madrid para no vender a Mbappé

Finalmente Kylian Mbappé y el Real Madrid no pudieron cruzar sus caminos este verano. Hasta tres ofertas realizó el club merengue, ninguna de ellas bien vista por el PSG, ni siquiera para negociar. La última de ellas fue de $236 millones de dólares. Difícil de creer.

Días atrás parecía que Mbappé cumpliría su sueño de jugar en el Real Madrid tan pronto como este verano. No obstante, los días y las horas pasaron, y la posible transferencia se enfrió, porque así lo quiso el PSG.

Nasser Al-Khelaifi le cerró la puerta a cada una de las ofertas presentadas por Florentino Pérez. Incluso se dio el lujo de no contestar a la última de ellas, la más importante de todas. Dicha oferta llegó este martes, día en el que concluyó el mercado de transferencias de verano en Europa.

En la mañana, el Real Madrid le ofreció $236 millones de dólares garantizados al París Saint-Germain. Una cifra descomunal que los parisinos decidieron ignorar, aún cuando Mbappé finaliza contrato en 2022 y no tiene intenciones de renovar. Incluso cuando expresó su deseo de ir a la “Casa Blanca”.

La rebeldía absoluta. La ley del hielo más costosa. Difícilmente otro equipo sea capaz de mirar hacia otro lado cuando en su mesa tiene la posibilidad de tomar los mencionados $236 millones de dólares.

Pero el PSG podía. Y últimamente cada deseo que tienen lo cumplen. Kylian Mbappé continuará en París. Los parisinos “compraron” tiempo para intentar convencer al jugador, y además podrán juntar en el terreno a un tridente histórico: Mbappé, Messi y Neymar.

Real Madrid have submitted a new official bid today morning for Kylian Mbappé. €200m on the table as @jpedrerol & @jfelixdiaz reported. It’s €200m guaranteed for PSG. NO answer, so NO intention to sell. 🚫🇫🇷 #Mbappé #RealMadrid

Nasser Al-Khelaifi wanted to keep the player. 🔒 pic.twitter.com/hdn3zfcoaE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021