Joven en Sudáfrica da a luz a bebé con rara condición que hace que se vea como una anciana

Varios medios en Sudáfrica han dado a conocer un extraño caso de una joven en aquel país que hace poco tiempo dio a luz a una bebé, la cual nació con una extraña condición que la hace ver como si fuera una anciana, lo cual ha provocado que tanto la madre como la hija sufran de discriminación.

De acuerdo a información proporcionada por News 18, la joven, de quien se dice tiene una discapacidad mental, habría dado a luz en su casa, ayudada por su madre, una mujer de 55 años, quien dijo haberse asombrado al ver el anormal aspecto de su nieta, al tener toda la piel arrugada.

La abuela llevó a la bebé a un hospital de su localidad, en donde luego de realizarle varios estudios, los médicos le informaron que la pequeña nació con algo llamado progeria (también conocido como síndrome de Hutchinson-Gilford).

“Cuando ella (la madre de la niña) estaba de parto, llamamos a una ambulancia pero tardó mucho en llegar. Entonces, dio a luz aquí en casa. Pero el parto se complicó y contratamos una camioneta para llevarla al hospital. Allí nos dijeron que está discapacitada. Durante su parto noté que había algo extraño en ella. No lloraba y respiraba por las costillas. Me sorprendió porque eso era extraño. Ahora escucho que la gente la insulta. Eso duele mucho. Si tuviera los medios, los pondría a todos en la cárcel”, contó la abuela de esta bebé en entrevista para SABCNoticias.

A 20yr old girl gave birth to a 70yr old looking baby.

Experts say it is called Hutchinson-Gilford progeria syndrome and it is a genetic condition characterized by the dramatic, rapid appearance of aging beginning in childhood. pic.twitter.com/QUAgGlVUli

— Harrison (@harrisonmbamara) August 30, 2021