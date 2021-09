Mujer murió arrollada por camión cuando paseaba el coche de su sobrina bebé en Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una mujer de 62 años que empujaba el coche de su sobrina bebé fue atropellada fatalmente por un camión de plataforma mientras cruzaba una calle en Brooklyn (NYC).

La víctima no identificada estaba cruzando en las avenidas Myrtle y Bedford en Bedford-Stuyvesant alrededor de las 11:30 a.m. de ayer cuando un camión se estrelló contra ella, según la policía. Fue declarada muerta en la escena.

La niña de un año no fue golpeada por el camión, pero sufrió heridas leves cuando su cochecito se volcó. La llevaron al Hospital Bellevue para una evaluación.

El conductor fue detenido en un semáforo y aparentemente estaba sentado demasiado alto para ver a la mujer cruzar frente a él, dijeron fuentes policiales. No hubo cargos inmediatos. La policía dijo que no estaba claro quién tenía luz verde al momento de la tragedia, indicó New York Post.

En un caso similar, a finales de junio una abuela murió y su pequeña bebé resultó herida después de ambas ser atropelladas por un camión en Queens (NYC).

Un récord de 124 personas fallecieron en el tráfico de NYC del 1 de enero al 30 de junio de 2021: 64 peatones, 52 ocupantes de autos y 8 ciclistas. Ha sido el semestre más mortal en el asfalto y aceras desde que el alcalde Bill de Blasio asumió el cargo en 2014, según un nuevo informe, a pesar de su promesa de reducir las fatalidades por accidentes de tránsito con su programa “Visión Cero” (Vision Zero) para hacer una urbe “más segura para los caminantes”.