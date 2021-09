Denuncian que policía pudo haber salvado a familia que murió ahogada por los estragos de Ida en Queens

El paso del huracán Ida dejó devastaciones en Nueva York durante la semana, específicamente en Queens, donde pérdidas humanas y materiales azotaron la zona. Entre ellas, una familia completa resultó ser víctima fatal de las inundaciones al morir ahogada en el sótano de su apartamento.

En declaraciones brindadas a New York Post, Nancy Pico, una ciudadana de 49 años, quien fue vecina de esta familia, afirmó que los oficiales de la policía del estado pudieron haber evitado estas muertes, ya que durante el proceso de evacuación del edificio les suplicaba que tumbara la puerta donde se encontraban horas antes de morir, pero no lo hicieron.

La evacuación fue protagonizada por ocho oficiales de la policía neoyorkina, indicó Pico, y sostuvo que llegaron a evacuar el edificio cuando subió el agua, pero decidieron no forzar la puerta donde se encontraban los fallecidos Ang Gelu Lama (50), Mingma Sherpa (48) y Losbang Lama de dos años.

Recordó que el día de los estragos de la tormenta Ida había visto a Ang Gelu llegar a su casa luego de trabajar a las 7:00 p.m. del miércoles, horas antes de que conociera su fatal destino.

En medio de las inundaciones, Pico le pedía insistentemente a la policía en entraran, dijo en su relato, recibiendo como respuesta que solo los bomberos podían entrar a la casa para realizar el rescate; sin embargo, no llegaron hasta después de pasadas las 2:00 a.m., momento en el cual ya habían muerto.

“Estoy muy enojada con la policía, porque si el departamento de bomberos no viene, deben actuar”, expresó la vecina de la familia fallecida en medio de lágrimas que se notaron mientras contaba su relato.

Mediante un comunicado de la policía de Nueva York, informaron que los agentes llegaron a las 10:00 p.m., y encontraron un nivel muy alto de agua a dos pies sobre el nivel de la calle del sótano, por lo cual se encontraba “completamente sumergido”.

“Los oficiales que respondieron solicitaron inmediatamente la respuesta de los equipos de buceo de la ESU y del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York para ayudar en el esfuerzo de rescate. A su llegada, el personal de ESU y Scuba Team determinó que el sótano no era seguro para entrar debido a los altos niveles de agua y electricidad en toda la residencia ”, declaró el sargento Brendan Ryan, portavoz de NYPD.

An unconfirmed report of people in a flooded basement brought police to a Woodside home. Without special equipment they made valiant efforts. Locked doors, rising water level & live electricity forced the officers to call for the @FDNY. (1 of 2) pic.twitter.com/zlbw828pvP

— NYPD NEWS (@NYPDnews) September 5, 2021