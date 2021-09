Presidente Biden viajará a Queens y Nueva Jersey para evaluar daños de tormenta mortal Ida; alcaldía de Nueva York abre 5 centros de apoyo

El presidente Joe Biden vendrá el martes a Nueva York para recorrer vecindarios devastados por la tormenta Ida en Queens, donde hubo casi una docena de muertos debido a las inundaciones de calles y hogares, anunció hoy la Casa Blanca.

Biden también visitará Manville, localidad en el vecino estado Nueva Jersey, igualmente afectado por la tormenta, que allí causó además unos tornados.

En NYC, la alcaldía abrió hoy cinco centros -uno en cada condado- para apoyar a los afectados con información sobre recursos y servicios en varios idiomas, anunciaron las agencias de Manejo de Emergencias y el Departamento de Servicios Sociales.

Los cinco centros operarán todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. y están ubicados en: Manhattan (215 W 114th St), Brooklyn (71 Sullivan St.), Queens (4602 47th Av), El Bronx (2365 Waterbury Ave), y Staten Island (80 Willowbrook).

NYC opens help centers in 5 boroughs for flood victims https://t.co/ovsx5XHBi7 pic.twitter.com/cYjaW5fPqt

Muchas de las 13 muertes relacionadas con la tormenta en Nueva York la noche del miércoles ocurrieron en Queens, donde residentes de apartamentos en sótanos ilegales quedaron atrapados por las inundaciones. Nueva Jersey sumó al menos 25 muertes.

En los próximos días se darán a conocer detalles adicionales del viaje de Biden, dijo la Casa Blanca. Los daños en Manville incluyeron un salón de banquetes que fue arrasado por una explosión mientras estaba rodeado por las inundaciones cuando la tormenta barrió la región, reportó New York Post.

Biden estuvo se reunió ayer con residentes de LaPlace y Reserve, en el estado Louisiana, donde la tormenta Ida tocó tierra por primera vez, como huracán categoría 4. “No vamos a dejar atrás a ninguna comunidad rural, urbana ni costera tierra adentro”, prometió el presidente durante el recorrido.

En la víspera, el jueves el presidente dijo presionaría para la aprobación de su paquete económico de $1.2 billones de dólares en la Cámara de Representantes, en medio de los recientes desastres naturales que enfrentó el país, como el huracán Ida y los incendios en California. “Cuando el Congreso regrese este mes presionaré para que tomen medidas en mi plan ′Build Back Better”, afirmó.

Tras golpear el sur de EE.UU, Ida avanzó como depresión tropical hacia el norte del país, a menos de dos semanas de las precipitaciones históricas que había dejado el huracán Henri en Nueva York.

Happening Now: President Biden delivers remarks on the Administration’s response to Hurricane Ida from LaPlace, Louisiana. https://t.co/5p5SAZAJri

— The White House (@WhiteHouse) September 3, 2021