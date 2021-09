Video: brutal patada destrozó todos los ligamentos de un peleador en UFC Vegas 36

Khalil Rountree pudo acabar con la carrera de Modestas Bukauskas con una sola patada. En UFC Vegas 36 fuimos testigos de un nocaut escalofriante, no por lo espectacular, sino por lo doloroso del mismo.

Rountree aprovechó que Bukauskas descuidó la protección de su rodilla izquierda para darle una patada que destruyó los ligamentos del lituano de forma inmediata.

Bakauskas cayó al suelo y se tomó la rodilla, claramente lastimada. No tardó el referee en solicitar los servicios médicos. En cuestión de segundos nos dimos cuenta de la gravedad del asunto. La víctima de semejante golpe parecía en shock, intentando determinar cómo estaba su rodilla.

“Nunca había visto algo como esto“, dijo uno de los comentaristas. Pierna rota y daño en todos los ligamentos: anterior, posterior y medio.

“Enviando pensamientos positivos para mi oponente. Espero que se recupere rápido. Él estará de regreso. Necesitaba esta victoria“, escribió Rountree a través de Twitter.

I hope he heals up quickly. He will be back.

Bakauskas le respondió con mucha clase, reflejando un respeto entre ambos: “Mucho amor para ti, amigo. Eres una gran persona y un gran oponente. Te deseo lo mejor para el futuro“.

Ambos se vieron después del combate, intercambiando mensajes de reconocimiento por el otro.

Khalil Rountree went to visit @balticgladiator after their fight, and despite an unfortunate outcome, it was nothing but respect between the opponents 🤝 #UFCVegas36 (via @ufc) pic.twitter.com/X9KiAiyuFl

— ESPN MMA (@espnmma) September 4, 2021