Emiten alerta por inundaciones repentinas en Nueva Orleans mientras medio millón de residentes siguen sin electricidad

Una alerta de inundación repentina se emitió para Nueva Orleans con vigencia hasta este lunes por la noche, mientras que Luisiana se mantiene en proceso de recuperación tras el devastador paso del huracán Ida.

Se prevé que algunas regiones en el sur de Luisiana podrían ver de dos a cuatro pulgadas de lluvias, representando esta una amenaza a vecindarios que aún están retirando escombros en lo que fue una de las tormentas tropicales más fuertes en los últimos años.

A pesar de ser una de las peores catástrofes climáticas que se ha vivido en la ciudad en los últimos años, el número de víctimas fatales reportadas por el feroz paso del fenómeno natural es de 11, muy inferior a lo reportado con Katrina 16 años atrás (1833).

Sin embargo, las consecuencias en materia de servicio eléctrico ha dejado perjudicadas a casi un millón de personas que se han quedado sin electricidad, con 13 pulgadas de lluvia en algunas comunidades.

De acuerdo con la empresa local de servicios públicos Entergy, Ida destruyó o dejó daños en más de 14,000 postes, 2,223 transformadores y 155 estructuras de transmisión, teniendo como consecuencia que medio millón de clientes se encuentran sin electricidad a más de una semana del paso del huracán, informó Power Outage.

Los estragos de la marejada ciclónica han afectado también en lo climático, con un estado que presenta condiciones cálidas y húmedas y alcanzaron temperaturas que llegan hasta los 90 grados, así como la humedad que podría dejar una sensación térmica de que puede establecerse los 95 o 100 grados.

En algunas regiones también escasea el agua y otras casas han sufrido diferentes daños estructurales. Se conoció que las líneas eléctricas y los árboles en el sur de Luisiana fueron arrancados de raíz por los vientos de 172 mph que llegó a alcanzar el huracán, informó ABC News.

Pese a que esta inundación repentina puede representar un obstáculo para la recuperación de las zonas, no se espera que la tormenta que viene desde el Golfo de México pueda convertirse en un ciclón tropical; no obstante, les han advertido a los residentes que se mantengan en alerta.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió a los residentes de la ciudad que se trasladen a zonas más altas y que ante un posible peligro por inundaciones se mantengan alertas en horas de la noche, al mismo tiempo que instaron a no conducir hacia los terrenos inundados.

Heavy rainfall of 1 to 2 inches per hour in isolated spots will be a concern this afternoon into this evening. Soils are saturated, so any rain will quickly run off. Debris could also block drains, and this could result in street flooding issues. #lawx #mswx https://t.co/1iyLMLOJTt

— NWS New Orleans (@NWSNewOrleans) September 6, 2021