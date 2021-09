Es “la peor madre del mundo” porque le pidió a su hija de 17 años pagarle una renta

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Es verdad que el gasto de la vida va a la alza y a veces no es fácil cubrir todos los gastos de alimentación, alquiler, educación, vestido, médico, etcétera. Y una mujer que vive con su hija adolescente se sintió “la peor madre del mundo” porque le pidió a su hija de 17 años pagarle una renta y la chica no fue muy receptiva a la idea.

La mujer narró en el foro de Mumsnet su experiencia al solicitarle a su hija que contribuyera con una cantidad mensual fija a los gastos de la casa, pues ambas comparten el mismo techo. La madre, identificada como “Icanflyhigh” explicó que a principios de este verano, su hija de 17 años logró una beca de aprendizaje por la que recibe casi $20,000 dólares al año (14,500 libras esterlinas).

Así que la mujer decidió pedirle una contribución mensual de $276 dólares (200 libras esterlinas) para colaborar con el pago que implican sus comidas, el agua caliente, los raids diarios a su trabajo y otros gastos habituales, especialmente ahora que su ayuda del gobierno ha sido suspendida y su padre dejará de pagar la pensión alimenticia de $94 dólares (68 libras esterlinas) mensuales.

“Me hizo sentir como la peor madre del mundo por preguntar”, escribió la madre que también solicitó a la adolescente pagar la factura de su teléfono iPhone X. “Entonces, ¿estoy siendo irracional por pedírselo? ¿Qué harías si ella decide no pagarlo?”, pregunta la mujer para terminar el relato de su caso.

“Si no paga, no cocines para ella, no le permitas el acceso a detergente para la ropa, etcétera, sin duda nada para ella, raids, ropa, etcétera, si no quiere pagar sus lujos y no reconoce que estás siendo muy generosa, ella puede pagar todo lo que necesita”, opinó un usuario en el foro. “¡¿Se lleva a casa mil libras esterlinas al mes y espera vivir gratis?! Ella te está presionando y tratando de jugar con la culpa porque le encanta tener el dinero en efectivo. Pero ella está trabajando. Con eso puede ahorrar y pagar sus facturas”, escribió otro.

“Yo le pediría que lave su ropa y pague su propio teléfono y lecciones de manejo. Siéntala y haz un presupuesto de lo que pagaría si viviera en otro lugar, pronto se dará cuenta de que tiene un buen trato. Una cosa es apoyar a los hijos cuando no tienen dinero, y si el dinero es escaso para ti, ¿por qué ella no debería contribuir?”, apuntó un tercero.

