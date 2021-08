VIDEO: Pagó un auto de casi $8,000 dólares con monedas de centavo; 20 empleados las contaron en 3 horas

Seguramente has escuchado alguna vez que los padres hacen todo por sus hijos, pero este padre de la ciudad china de Zhoukou fue más allá de los límites: el hombre pagó un auto de casi $8,000 dólares con monedas de centavo para regalárselo a su hijo. Un video registró a unos 20 empleados que las contaron en tres horas para asegurarse que el monto de los 51,000 yuanes (algo así como $7,885 dólares) que costaba el coche era correcto.

Los medios locales informan que un hombre llegó a una tienda 4S ubicada en la ciudad de Zhoukou, que pertenece a la provincia de Henan, en busca de un auto para su hijo. Las tiendas 4S son minoristas de automóviles que no sólo venden los autos, sino que también ofrecen el servicio de reparaciones, refacciones y revisiones periódicas para las unidades en China.

Luego de negociar el precio del auto y acordar la compra alrededor de las cinco de la tarde, el sujeto procedió a realizar su pago, pero no sacó una tarjeta de su billetera ni una pluma para firmar un cheque, sino que presentó en la tienda más de una docena de costales de harina repletos de monedas de diferentes denominaciones para cubrir el importe del carro.

De acuerdo con los empleados que contaron el dinero hasta pasadas las ocho de la noche, los costales contenían monedas de entre cinco centavos de yuan y un yuan. Los empleados de la tienda se dispusieron a acomodar las monedas en bolsas más pequeñas para contarlas por separado y, luego de más de tres horas de arduo conteo, realizar una suma que revelara si la cantidad entregada por el hombre era suficiente para liquidar el auto.

A father in China was able to pay for a car for his son using only pocket change. The man entered the dealership with 17 bags of coins totaling 51,000 yuan ($7,872). It took 20 employees and 3+ hours to count all of it—but he left with the car when all was said and done. pic.twitter.com/pstGANKiqy

— NowThis (@nowthisnews) August 29, 2021