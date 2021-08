“Mi papá quiere que le pague por jugar con su nieta”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Que los abuelos cuiden a los nietos mientras los padres trabajan es una práctica habitual desde hace muchos años, pero hoy en día es más común debido a que las parejas suelen emplearse por más tiempo para enfrentar sus compromisos económicos. Pero una madre de familia se dijo decepcionada cuando su padre comentó que quería que le pagara por jugar con su nieta.

La madre extrañada compartió su caso en el foro de paternidad de Mumsnet, pues dijo sentirse herida luego del comentario que su padre expresó en tono de broma, pero también en serio.

En el foro, la mujer narró que después de un rato de jugar con su hija, a quien le encanta pasar tiempo con su abuelo, el hombre se puso de pie y “dijo que iba al banco a cobrar su salario. Confundida pregunté: ‘¿Salario de qué?’, y dijo: ‘Por esto’”, refiriéndose a jugar y cuidar a su nieta.

La madre escribió que probablemente su hija se sentiría herida porque al abuelo le molesta pasar tiempo con ella. “Preferiría que no lo hiciera si no quiere”, añadió. Luego preguntó a los otros padres que participan en el foro: “¿Qué tan involucrados están tus padres con tus hijos? Me siento muy decepcionada del mío”.

Los usuarios de Mumsnet no tardaron en expresar sus opiniones. Aunque una buena parte de ellos señaló que el comentario había sido simplemente una broma, la madre aclaró que su padre lo dijo en serio y estaba enojado. Otros padres comentaron entonces que la mujer no podía obligar a su padre a pasar tiempo con la niña si no quería hacerlo.

“Los niños pequeños pueden ser bastante aburridos. Quizás 5 minutos es suficiente para jugar con niños pequeños. No significa que no la ama y no significa que no te ama a ti. Tampoco significa que él ‘envidia’ nada. Había tenido suficiente, y eso está bien”, añadió otro. “Quizás simplemente no le gusta jugar con niños. No está obligado a hacerlo”, reflexionó un tercero.

Si bien el abuelo pudo estar bromeando o no, un comentario como éste abre el debate sobre si los abuelos deberían recibir una remuneración luego de cuidar a sus nietos, tal como lo haría una niñera, a pesar de que los menores sean parte de su familia. ¿Tú qué opinas?