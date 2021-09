Pelé se recupera tras cirugía para remover un tumor en el colon

Pelé, leyenda viviente del fútbol y del deporte, anunció este martes que fue sometido a una cirugía para remover un tumor que fue identificado en el colon durante la semana pasada.

A través de un post en Instagram, Pelé agradeció por las muestras de cariño de los aficionados, los cuales se enteraron que el astro brasileño ha estado hospitalizado varios días, justamente a raíz de la cirugía.

“Le agradezco a Dios por sentirme muy bien y por permitir que el Dr. Fabio y el Dr. Miguel cuiden de mi salud… Afortunadamente estoy acostumbrado a celebrar grandes victorias con ustedes. Enfrentaré este partido con una sonrisa en rostro, y con mucho optimismo y felicidad por vivir rodeado del amor de mi familia y amigos“, escribió el histórico personaje, que tiene 80 años de edad.

