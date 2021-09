Preocupación por aumento de pasajeros sin máscara en el Subway y autobuses ante alza de casos COVID

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La variante Delta sigue haciendo de las suyas en la ciudad de Nueva York, y mientras los contagios de COVID están en aumento en la Gran Manzana, con más de 1,680 casos nuevos cada día, una de las preocupaciones de neoyorquinos que dependen del sistema de transporte público, es que cada vez parece que menos gente está dispuesta a seguir la orden de usar tapabocas en trenes, plataformas, estaciones y autobuses.

A juzgar por lo que a diario se ve, respaldado con datos de la propia Autoridad de Tránsito, que revelan que menos del 90% de los usuarios del metro estarían cumpliendo la norma de usar tapabocas, que entró en vigor el año pasado, muchos neoyorquinos están desobedeciendo la orden.

La queja va más allá sobre el rol que están teniendo miembros del personal de la MTA y oficiales del NYPD, que según pasajeros como Jesusa Mendieta, no están reforzando el cumplimiento del uso de mascarillas en el sistema de transporte.

“Da coraje ver cómo hay mucha gente, no unos cuantos, sino muchos, especialmente jóvenes, entrando a los trenes y a las estaciones sin ninguna máscara, pero me molesta más ver que el montón de policías que ahora hay en las estaciones no hacen nada, e incluso algunos de ellos no usan tampoco las mascarillas“, comentó la usuaria del metro. “Especialmente he visto eso en las estaciones de la 34, de Union Square en la 14, y de Times Square, donde hay gente que como la policía nos les dice nada, cree ya que el uso de mascaras se quitó. Y esto del COVID es serio, No hay que confiarnos”.

Sara Bonilla, quien a diario toma el tren desde Queens hasta Manhattan para ir al trabajo, también hizo la misma denuncia y criticó al alcalde Bill de Blasio, por no ordenar a la policía que haga mejor su trabajo en la prevención del COVID en el transporte.

“Yo no digo que hay que multar a nadie, no creo que esa sea la solución, pero si es posible que los policías se paren en los torniquetes viendo quienes tienen y quienes no tienen máscara y pedirle a la gente que no quiere usar que se salga, porque nos afecta a todos”, dijo la colombiana.

Y es que aunque la violación de la norma de no usar tapabocas en el sistema de transporte acarrea una multa de $50, y se estima que el número de pasajeros desobedientes cada vez es mayor, desde septiembre del año pasado, solamente se han impuesto 41 penalidades, según datos de la MTA.

Asimismo, las cifras dejan ver que la última vez que se emitió una multa por el no uso de tapabocas, fue el 22 de julio pasado, pues la posición de la agencia de Transporte ha sido más pedagógica, aunque tambien 2,988 personas han sido sacadas del sistema de transporte por violar la regla.

Datos revelan que además, en total ha habido 31,296 acciones de carácter verbal hacia los infractores y en 24,037 veces se han entregado máscaras a quienes ingresan al sistema sin tener tapabocas.

Al consultar al NYPD sobre cómo los oficiales desplegados en estaciones y trenes están reforzando el cumplimiento de la ley, no revelaron datos específicos, pero afirmaron que la entrega de máscaras a quienes no las tengan, ha sido la constante, algo que pasajeros como Samuel Mejía, afirman no ver que pase con frecuencia.

“En lo que respecta al público, seguimos proporcionando a cualquier usuario una máscara si la necesita”, dijo la detective Sophia Mason.

Marina García, otra usuaria del metro, sin embargo sacó la cara por la policía y la MTA y criticó la actitud de los pasajeros “desconsiderados” por su negativa a usar máscaras.

“Yo no culpo a las autoridades, porque ellos no pueden estar encima de toda la gente que entre a las estaciones poniendo multas o diciéndole: ‘por favor se pone la máscara’. Culpo a la gente sin conciencia que no ha entendido que el COVID no se ha ido, y culpo a los gobernantes por haber quitado la regla general de uso de máscaras porque eso confude”, dijo la joven colombiana.

Y es que la percepción de algunos pasajeros es que no necesitan usar ya mascarilla, pues están vacunados, como el peruano Sebastián Gutiérrez, quien confiesa que no volvió a usar tapabocas desde que se puso la primera dosis de Pfizer.

“Yo llevo meses montándome al tren sin mascara y ni una sola vez un policía me ha parado. Yo creo que ya no la necesito porque estoy vacunado”, dijo el joven, de 27 años. “Solamente ua vez, una señora me reclamó por no tener la máscara, pero le expliqué que era porque ya no soy contagioso porque me vacuné, pero no quiso entender”, agregó el joven, desconociendo que las personas vacunadas también se están contagiando con la variante Delta, y que al no usar mascarillas puede ser riesgo de contagio para otros, especialmente cuando trenes y autobuses se aglomeran, y donde no existe ningún tipo de distanciamiento social.

Esta semana precisamente hubo un incidente en la línea D que se viralizó en redes sociales, luego de que una mujer de edad avanzada le reclamo a un hombre de 27 años por no llevar tapabocas y le gritó que sería bueno que la policía lo multara con los $50 de penalidad. El episodio escaló a tal nivel que el sujeto enfrentó de manera agresiva a la usuaria y en un cruce de palabras le pidió que respetara la libertad, cuando la ancianita le dijo que respetara a los mayores.

El propio presidente interino de la MTA, Janno Lieber, criticó el hecho, que calificó como “indignante”, y recordó que el uso de mascarillas en el sistema de transporte es un requisito.

“Cada neoyorquino que se sube al metro sabe que uno de los primeros principios es tratar a las demás personas con respeto”, dijo Lieber. “Esta es una violación increíble y atroz del respeto humano básico”.

Precisamente, tras el incidente, la MTA reveló nuevos datos sobre el más reciente sondeo de uso de máscaras en el metro, realizada entre el 26 de julio y el 6 de agosto, donde se evidenció que el 14 por ciento de los pasajeros no usan tapabocas. Comportamiento que era apenas del 2% en marzo, abril y mayo.

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, también urgió a los neoyorquinos que usan el sistema de transporte a que cumplan la norma, a fin de garantizar mayor seguridad para todos.

“Cuando se usa una máscara, se protege a las personas que nos rodean en caso de que se esté infectado pero no lo sepa. Una mascarilla también puede ayudar a protegerse de las infecciones”, destacó Pedro Frisneda, vocero del Departamento de Salud, explicando que hay varios lugares donde el uso de tapabocas es un mandato, sin importar si la gente está vacunada. “Se requieren máscaras para todos en el transporte público, entornos de atención médica, escuelas y entornos de congregación, como hogares de ancianos y refugios para personas sin hogar.

Incluso, las autoridades de Salud de la Ciudad recomiendan que sti una persona tiene un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave, y especialmente si no está vacunado, considere la posibilidad de usar dos máscaras (una de tela sobre una desechable), lo que mejora el ajuste y agrega capas de protección.

Danny Pearlstein, de la organización defensora de los derechos de los usuarios del transporte público, Riders Alliance también se sumó al llamado a los pasajeros de trenes y autobuses a que cumplan con la norma del uso de tapabocas, pero advirtió que la falta de seguimiento a rajatabla de esa norma, en parte se debe a la manera como autoridades federales, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han manejado el tema.

“Todos los neoyorquinos deben usar máscaras en el transporte público en todo momento para protegerse a sí mismos, a sus familias y a toda nuestra comunidad. Lamentablemente, la orientación inconsistente de los CDC ha tratado el transporte público de manera diferente a otros espacios, de una manera que ha mezclado los mensajes que reciben los pasajeros“, aseguró Pearlstein.

El activista agregó que urge que la Autoridad Metropilitana de Transporte (MTA) reoriente la publicidad que sobre el COVID se ha venido haciendo en el sistema, enfocándose directamente a la seriedad de las nuevas cepas del coronavirus y la importancia de usar máscaras.

“La MTA debe actualizar sus propios mensajes promocionales y educar a los pasajeros sobre la facilidad con la que se propagan las variantes y la desafortunada probabilidad de casos de gran avance y reinfecciones de personas que han sido vacunadas y/o se han recuperado del covid”, destacó el vocero de Riders Alliance.

Datos del no uso de tapabocas en trenes y buses