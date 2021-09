La cruda realidad tras el ‘romántico’ momento de Jessica Chastain con Oscar Isaac en Venecia

No cabe duda de que Jessica Chastain y Oscar Isaac se han convertido en los protagonistas indiscutibles del Festival de Cine de Venecia, gracias al momento que protagonizaron sobre la alfombra roja mientras promocionaban su nueva serie ‘Scenes from a Marriage’, de HBO.

Las redes sociales enloquecieron por la forma en que el actor miraba a su compañera de reparto, aparentemente enamorado, mientras ella posaba para los fotógrafos con el brazo apoyado sobre sus hombros y este acabó dándole un tierno beso.

Gracias a la discreción con que ambos han manejado siempre su vida personal, no mucha gente sabe que los dos intérpretes están casados y no precisamente entre ellos, que se conocen desde la época en que estudiaban en la escuela Juilliard de Nueva York, además de haber sido pareja en la ficción en la película de 2014 ‘A Most Violent Year’.

La propia Jessica es la primera en reconocer que existe una química muy buena entre ellos, pero solo por la estrecha amistad que les une, y quiso revelar qué sucedió realmente durante su posado viral, que no estaba preparado y que en realidad fue cualquier cosa, menos romántico.

I wish I had words for this but I really do not pic.twitter.com/xJVzOJJCeh

— Christina Newland (@christinalefou) September 4, 2021