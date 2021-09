Kristen Stewart sobre su interpretación de Lady Di: “Sentí que ella me daba su aprobación”

En el último par de años, la figura de Diana de Gales ha vuelto a estar más de relevancia que nunca gracias al éxito de la serie ‘The Crown’, que llegó a la etapa del reinado de Isabel II en la que una jovencísima Lady Di entra a formar parte de la monarquía, y ahora le tocó el turno de meterse en la piel de la princesa a Kristen Stewart en la película ‘Spencer’.

Como suele suceder cada vez que un intérprete se enfrenta a un papel basado en una persona real, una de las principales preocupaciones de la protagonista de ‘Crepúsculo’ era qué pensaría la propia Diana de su trabajo y de cómo estaba llevando a la gran pantalla el torbellino emocional que vivió durante su estancia de 1991 en Sandringham, la residencia privada de la soberana donde toda la familia real se reúne en Navidad, mientras tomaba la decisión de separarse del príncipe Carlos.

Y aunque Kristen no cree en los fenómenos paranormales, lo cierto es que tuvo la impresión de que la princesa le daba su aprobación para que contara su historia.

“Sí que experimenté emociones espirituales y un poco fantasmales haciendo esta película. Puede que solo fuera cosa mía y estuviera fantaseando, pero sentí que ella me daba su aprobación”, confesó durante una entrevista con Los Angeles Times.

Stewart se metió tanto en su personaje que a menudo olvidaba que la madre de los príncipes William y Harry falleció en un trágico accidente de coche en 1997 y recordarlo de pronto le provocaba un “dolor devastador”.

“Eso resultó muy espiritual. Había momentos en los que pensaba: ‘Oh, Dios mío’, mi cuerpo y mi mente olvidaron que estaba muerta. Era como si ella estuviera intentando… manifestarse. Era extraño. Y maravilloso. Nunca antes había sentido nada parecido”, expresó.

Después de mucha expectativa desde el conocimiento de la noticia, las primeras imágenes de Kristen Stewart como Lady Di, fueron reveladas hace un par de semanas.

El primer teaser de ‘Spencer’, producción dirigida por el director chileno Pablo Larraín, impacta por la similitud de la actriz con el ícono de la realeza.

Ahora Kristen está siendo tan reconocida por la crítica por este papel que ya se habla de su nominación al Oscar, y eso que todavía falta que llegue el 5 de noviembre para que la cinta se estrene en cines.

Kristen Stewart, fighting back tears, receives a rapturous standing ovation for her performances as Princess Diana in #SpencerMovie at #Venezia78. pic.twitter.com/UM42rw5PqM

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 3, 2021