“Never forget”: Yankees y Mets conmemoran el 20 aniversario del 9/11 y las emociones se destapan otra vez

Este sábado 11 de septiembre de 2021 fue un día extremadamente emotivo en Estados Unidos y especialmente en Nueva York. Veinte años atrás, los ataques terroristas del 9/11 dejaron una herida eterna.

En la conmemoración del 9/11 en la Gran Manzana, Yankees y Mets se enfrentaron en el estadio Citi Field de Queens en un nuevo episodio del “Subway Series”. Pero esta vez con mucho más que béisbol alrededor.

Los deportes ayudaron a mitigar el dolor en 2001 o al menos sirvieron para que la vida en Nueva York empezara a volver a lo habitual. El partido del 21 de septiembre en el desaparecido Shea Stadium entre Mets y Braves fue el primer evento de público masivo desde la caída de las Torres Gemelas.

Hubo muchas lágrimas, gritos patrióticos y, como lo confesó el héroe de ese memorable juego, Mike Piazza, “mucho temor” en el ambiente.

Este sábado, el juego fue Yankees visitando a Mets. El segundo encuentro de la serie fue precedido por una ceremonia profunda en recuerdos y emociones.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando todos los integrantes de ambos equipos intercambiaron abrazos fraternos y luego se colocaron unidos para escuchar el himno nacional.

One unified New York. pic.twitter.com/Crp9K4Ll0N — New York Yankees (@Yankees) September 11, 2021

Después de un momento de silencio que duró 37 segundos, fue interpretado el himno nacional por parte del Coro Pal Cops & Kids de Nueva York.

A moment of silence for those who lost their lives 20 years ago. #NeverForget pic.twitter.com/OH2NoL2A3u — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 11, 2021

The Star-Spangled Banner performed by New York City Pal Cops & Kids Choir 🇺🇸 pic.twitter.com/XuvQ3pTwtZ — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 11, 2021

Joe Torre y Bobby Valentine, los managers de Yankees y Mets cuando ocurrió el ataque del 9/11, fueron parte de la emotiva ceremonia al realizar el lanzamiento de la primera bola.

Bobby Valentine and Joe Torre threw out the ceremonial first pitch for tonight’s game. Goosebumps. #NeverForget

pic.twitter.com/z8zD8UhKah — Barstool Sports (@barstoolsports) September 11, 2021

Aaron Judge fue uno de los jugadores que rindieron tributo a los policías, bomberos y otros héroes del 9/11. Muchos de ellos perdieron la vida. Peloteros y coaches llevaron gorras del NYPD y el FDNY.

Judge’s cleats pay tribute to our brave first responders. #NeverForget pic.twitter.com/12YEuFNStY — New York Yankees (@Yankees) September 11, 2021

Los Yankees anotaron cinco veces en el segundo inning y los Mets respondieron de inmediato con tres carreras en un buen duelo. Ambos equipos buscan los playoffs en la recta final de la temporada.

Pero este sábado, el juego tuvo más significado, como hace 20 años. Fue por Nueva York y las víctimas del 9/11. Jamás se olvidarán.