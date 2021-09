VIDEO: Al menos dos heridos y dos desaparecidos tras explosión en un apartamento en Atlanta

Dos personas resultaron heridas y dos más se encuentran desaparecidas luego de que se reportara una explosión en un complejo de apartamentos ubicado en el área de Atlanta, Georgia.

El subjefe del Departamento de Bomberos del condado de DeKalb, Melvin Carter, declaró a los periodistas que una persona había sido llevada a un hospital con heridas leves, y apuntó que fueron registradas dos personas que habrían sido atrapadas a causa de la explosión.

Este complejo de apartamentos está ubicado en el área perimetral de Dunwoody, al norte de Atlanta, y equipos de rescate se han dirigido a partes del edificio que son estructuralmente defectuosas para registrar el área, señaló Carter.

La policía de Dunwoody comunicó en su cuenta de Twitter que la detonación había destruido varios pisos de uno de los edificios, y se reportó que las llamas comenzaron a hacerse presentes en el complejo a partir de la 1:24 p.m.

“Estamos en la escena con Dekalb Co. y el Departamento de Bomberos de Sandy Springs. Esta es una escena muy activa y la causa de la explosión está bajo investigación”, agregó.

At 1:24pm, we received calls regarding an explosion at the Arrive Apartments. We are on scene with the Dekalb Co. and Sandy Springs Fire Dept. This is a very active scene and the cause of the explosion is under investigation. @DCFRpubaffairs will put out more when known.

— Dunwoody Police (@DunwoodyPolice) September 12, 2021