Fortnite Temporada 8: cuándo comienza, cómo es el mapa y los personajes que habrá

La temporada 8 del segundo capítulo de Battle Royale en Fortnite acaba de lanzarse hoy 13 de septiembre y se llama ‘Cubed’. La premisa es la siguiente: según el desarrollador Epic, los cubos que solían alimentar la nave nodriza alienígena gigante ahora se han liberado para causar estragos en la isla.

Al igual que con todas las temporadas nuevas, la actualización trae consigo una combinación de nuevos personajes, ubicaciones, armas e incluso portales para transportar a los jugadores a un reino lleno de monstruos.

De acuerdo con la empresa creadora del videojuego, Epic Games, la historia oficial es la siguiente:

“La guerra alienígena e IO ha terminado, pero ha tomado forma una nueva guerra, una en la que eres un combatiente. Después de que Slone te traicionara y te dejara morir en la nave nodriza, los cubos que la alimentaban ahora se han liberado. Estas cosas son una amenaza mayor para la isla de lo que esos extraterrestres podrían haber sido jamás. No tienen rostro ni hablan, pero son sensibles y tienen seis caras de malicia”.

“Si crees que la corrupción que han causado es mala ahora, no tienes idea de lo que puede suceder si dejamos que pisoteen toda la isla. No importa si eras pro-alienígena o pro-IO, se necesitará toda la ayuda que podamos conseguir para evitar que la isla caiga. Depende de todos, incluido tú, así que toma mi información a continuación y dale un buen uso”.

El mayor cambio en el capítulo 8 parece ser un nuevo elemento llamado “The Sideways”, que se describe como una “realidad oscura, malévola y llena de monstruos” que se propaga por los cubos.

Los jugadores pueden acceder a The Sideways a través de portales, además de los monstruos, presenta baja gravedad y no tiene edificios, y afectará a diferentes ubicaciones de la isla.

Los jugadores podrán obtener un nuevo componente de fabricación de estas áreas para crear armas ‘laterales’ con superpoderes. Esta temporada también trae de vuelta algunas armas clásicas, incluido el rifle de francotirador automático y la pistola de arpón.

Como es una nueva temporada significa que necesitas comprar un nuevo pase de batalla, y esta vez el pase incluye la adición de personajes para desbloquear como es el caso del personaje Carnage, un cazador de monstruos llamado Torin y un soldado llamado J.B. Chimpanski. Además, un unicornio llamado Fabio Sparklemane.

