Luz María Doria revela detalles de ‘Despierta América en Domingo’: “Somos los amigos que nos metemos a la casa a darles esperanza”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luz María Doria es la vicepresidenta productora ejecutiva de ‘Despierta América’, heredó el show cuando ya tenía 14 años siendo el programa líder de las mañanas de la televisión hispana, y en estos 10 años que lleva al frente al equipo no solo sostuvo el éxito, sino que lo llevó a otro nivel…

Amante de los desafíos y los retos, Luzma, como todos le dicen, lanza ‘Despierta América en Domingos’, conducido por María Antonieta Collins, Jackie Guerrido, Raúl González y en las noticias Carolina Rosario.

Desde el 19 de septiembre a las 8/7 AM Centro, la autora de ‘La Mujer de Mis Sueños’, ‘Mi Momento Estelar’ y ‘El Arte de No Quedarte con las Ganas’, buscará que durante dos horas la familia se inspire con historias que les deje una esperanza, los empodere, les devuelva la fe, se diviertan, se informen, y ellos se conviertan en hacedores de grandes titulares.

“Somos los amigos que nos encargamos de entrar a la casa de alguien a apapacharlo, a abrazarlo , a entretenerlo, a darle esperanza”, dice Luz María Doria, en una entrevista sin desperdicio.

Luz María Doria junto a Jennifer Lopez. Foto: Univision

-¿Nueva aventura para ´Despierta América´?

Luz María Doria: Nueva aventura, estoy muy ilusionada, estamos todos muy ilusionados con esta aventura. Ya habíamos hecho el año pasado una prueba los domingos hablando de COVID, y nos fue muy bien, pero no se dio nada… Cuando entró Luis Silberwasser, presidente de la cadena, y me lo propuso, le dije: “Dale, vamos a hacerlo”.

No armaba yo algo así hace muchos años, porque yo heredé ´Despierta América´, y entonces, crear un hijito de ´Despierta´, y estar con este gran grupo de talentos que son: María Antonieta Collins, Raúl Gonzáles, Jackie Guerrido y Carolina Rosario, me tiene muy ilusionada… Había trabajado con Raúl y María Antonieta, pero no con Jackie y Carolina, son nuevos retos para mí como productora, es un programa que estoy segura de que se va a quedar en el corazón de la familia, es para ver en familia, empijamados, en tú cama, con la gente que quieres…

-¿Qué tendrá este show?

Luz María Doria: Las historias van hacer los protagonistas, a mí me hace mucha ilusión como periodista verlo, y como mamá, esposa e hija, es una oportunidad maravillosa para que se junte la familia, tempranito, a las 8 de la mañana, y comenten estas historias que van a tener mucho más tiempo que el ´Despierta América´ regular, y yo sé que van hacer grandes titulares.

-Si bien tú te dejas fluir, todo lo organizas de una manera bien precisa ¿Por qué elijes estos 4 conductores?

Luz María Doria: Yo definitivamente soy muy intuitiva, y cuando hablamos del contenido que queríamos tener en el show, pienso que no podíamos tener un mejor cuarteto que este, ¿por qué?: María Antonieta es la reina de las reporteras, sabe contar una historia, te envuelve, es una Storyteller.

Raúl González sueña con contar buenas historias, y creo que ´Despierta América´, de lunes a viernes, ha sido su mejor escuela, nadie mejor que Raúl conoce el ADN de nuestro programa, comenzó ahí creo que hace 20 años.

Carolina Rosario, la admiro muchísimo, ella va a estar encargada de las noticias porque es una reportera joven, que busca historias y sabe reaccionar.

Jackie Guerrido siempre me ha llamado mucha la atención por esa pasión que tiene por nuestra audiencia, si hay alguien que se parece a nuestra audiencia es Jackie Guerrido, bueno aunque todas las abuelas quieran ser como ella, yo quiero ser una abuela como Jackie (risas)… Es la chica del Bronx, conoce su tierra, que se emociona cuando cuenta la historia de los hispanos en Estados Unidos, hace muy buenas entrevistas también, y creo que también es una gran oportunidad, demás para ellos de crecer como reporteros y como contadores de historias.

‘Despierta América en Domingo’.

– ¿Cómo es parir el hijo de un éxito?

Luz María Doria: Es parirlo con el deseo de seguir sirviendo, es lo primero… Yo creo que el éxito de los casi 25 años de ´Despierta América´, es que le ha servido a la comunidad hispana, entonces sí quisiera que este ´Despierta América en Domingo´ siguiera cumpliendo esa misión de servir. Es un gran reto porque es un hijo del éxito, pero no queremos que sea igual al éxito del papá, queremos que tenga su propio éxito, y que, como los bebés, tenga su propia personalidad.

Que todo sea diferente, y de hecho tengo un gran equipo que no tiene nada que ver con el equipo que tengo de lunes a viernes, y me encanta porque hoy hablaba con Yvanna Jijena, que va a ser la productora general de este proyecto, y se le veía la ilusión que tiene. Estoy pariéndolo con alguien que quizás está haciéndolo por primera vez, y me hace mucha ilusión hacerlo con ella, yo creo que en todo comienzo siempre hay un poco de temor, no te voy a negar, entonces ese temor hace que la responsabilidad sea mayor. Este hijo del éxito por qué no, supere al maestro, al papá.

-¿Cómo te sentiste, a nivel profesional y personal, cuando te dicen que se tienen que aventar el show los domingos?

Luz María Doria: Lo primero que pensé fue que voy a dormir un día menos (risas), eso lo tengo muy claro, pero a mi me encantan los retos y yo amo tanto a ´Despierta América´, y sé que es un programa que llega al corazón del público, es el programa número uno de los hispanos en la mañana, escogidos por los hispanos. Lleva 24 años siendo número uno, me da mucha ilusión formar parte de este nuevo reto. Tal vez otra cosa que pensé fue: “Upss, por ahí viene el del sábado”.

– Una de las preguntas que me hicieron en redes, es, ¿vamos a tener a Raúl González de lunes a viernes o lo perdemos?

Luz María Doria: Raúl González sigue de lunes a viernes, eso no lo duden, quizás va a haber algún día que no esté, porque Raúl González necesita descansar, pero eso todavía no hemos hablado. A mí me encanta trabajar con las personas que se entregan al 500%, y Raúl González a mí no me ha dicho: “Voy a descansar”.

Luz María Doria, VP Productora ejecutiva de ‘Despierta América’. Foto: Univision

– ¿Cómo es ser la cabeza de un grupo y de un show exitoso durante 24 años o los que te tocaron?

Luz María Doria: Primero que todo, el agradecimiento es inmenso, a mí me tocó 10 años, yo heredé un programa número uno, yo no lo convertí en número uno… Gracias a Dios lo hemos podido mantener número uno… Es un programa que es parte de mi vida de inmigrante, y entonces siempre pienso que nosotros, el grupo que lo hace, se parece mucho a la audiencia.

Creo que el programa en 25 años, que va a cumplir, tuvo su mayor reto durante la pandemia. Nadie se imaginó que un día íbamos a salir todos desde la casa, nadie nos los enseñó en la universidad, ni estaba planeado, ni sabíamos cómo hacerlo, y ya van dos veces que nos pasa… Eso hace que cada día se pierda un poco más el miedo, y se entienda que en la televisión en vivo puede pasar cualquier cosa, y eso hace el trabajo mucho más emocionante…

El solo hecho de pensar que estamos sirviéndole a tantos millones de personas por las mañanas, quizás solas en sus casas, se levantan y que somos únicos amigos… Siempre le digo a mis compañeros que se imaginen que ellos son los amigos que se encargan de entrar a la casa de alguien a apapacharlo, a abrazarlo, a entretenerlo.

Yo amanecí un día siendo la productora ejecutiva, es un trabajo que no busqué, y quizás es donde más he sido feliz profesionalmente, vivo muy agradecida del trabajo que tengo, es un gran grupo, siempre tiene las pilas puestas, que no le importan los horarios. Llevo trabajando en televisión 20 años, y he trabajado con muchos talentos y siempre digo que los de ´Despierta América´ son punto y aparte, son gente que deja el ego afuera, que de verdad está comprometida con su audiencia, que cree en la filosofía del programa, y eso hace que todos, absolutamente todos, desde el que mueve una silla, hasta la directora que logra que todo suceda, nos sentimos que estamos enriqueciendo nuestra vida, y estamos ayudando a enriquecer la vida del que nos ve.

– ¿Cómo era la Luzma de hace diez años cuando le cayó el regalito de ´Despierta América´ y la de hoy?

Luz María Doria: La de hoy, y a lo mejor va a ver quién se oponga a este comentario, la de hoy es mucho más calmada que hace 10 años, hoy tomo decisiones más rápidamente que hace 10 años, el hecho de producir un programa en vivo, 4 horas diarias, si te pones a ver son 20, y van a ser 22 a la semana, eso es una gran escuela para la vida, te hace tomar decisiones de una manera más rápida. Es una Luzma que valora mucho más el servicio de una buena información, yo hace 10 años trabajaba en programas de entretenimiento, no eran noticiosos, entonces mi papá siempre quiso que yo fuera una periodista seria y lo logré apenas hace 10 años.

Luz María Doria y Eugenio Derbez. Foto: Univision

-¿Cómo hacen para no caer en decir: ‘somos exitosos, pues no nos tenemos que preocupar’?

Luz María Doria: Yo digo que somos exitosos y lo digo rapidito, porque el éxito en televisión es efímero, es rating de hoy, y nunca me lo creo… Y lo digo rapidito para que mi equipo esté feliz y sepa que hay una recompensa a todo el esfuerzo, pero soy consciente de que todos los que nos levantamos en la mañana a informar estamos peleando por el rating. Que el rating se haya hecho más amigo de ‘Despierta’ me hace muy feliz obviamente, me hace mucho más agradecida, pero me hace mucho más responsable y más creativa, me hace esforzarme más, es un deseo constante de superarnos a nosotros mismos, de no repetirnos, de inventar nuevos segmentos, de estar muy conscientes de lo que quiere la audiencia.

-Si pudieras meterte en la casa, literal, del televidente, ¿qué es lo que te gustaría decirles que no se pueden perder?

Luz María Doria: Que estén pendientes de las historias inspiradoras que vamos a tener, quizás una frase de esa historia va a cambiar una vida, va a mejorarla. Te voy a dar un adelanto, hay un segmento que a mí me encanta que se llama, ´El mejor consejo que me han dado´… Son personas reconocidas que te dicen, ¿cuál ha sido el mejor consejo y por qué les ha servido?… Es algo que yo quería hacer desde hace tiempo, y lo logré ahorita.

El éxito está compuesto de una serie de formulas que cuando tú compartes esas formulas, pues haces esa cadena mucho más amplia. Además de las historias, porque van a conocer maneras de vivir diferentes a las de ustedes, pero le van a servir mucho, quiero que lo vean en familia, que piensen que lo que están viendo este domingo en la mañana, es hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo, y con el deseo de que se convierta en un titular, y que mucha gente hable de eso para que la misión esté cumplida.

-En una época en donde la televisión pelea con grandes monstruos como las plataformas, redes sociales, ustedes siguen apostando a la tele, ¿qué es lo que piensas tú como mujer que creció con la televisión?

Luz María Doria: Yo creo que mientras exista un buen contenido, la televisión va a ser reina, el contenido es el rey, y ese contenido es responsabilidad nuestra, de los productores, irlo creando de una manera que se vaya adaptando a nuevas generaciones. Lo bueno de la vida es que cambian las formas, pero no los fondos, mi hija tiene 25 años, yo tengo 56, y las dos queremos tener éxito, a lo mejor de diferentes maneras y lo vemos diferente, pero el final siempre es el mismo.

Lo comparo a la televisión, la misión siempre va a ser la misma aunque el formato cambie, y lo hemos comprobado, Univisión yo creo que es el mejor ejemplo, porque es la cadena número uno en español en Estados Unidos, es que cuando hay un buen contenido el televidente sabe donde aplastar.

– ¿Qué le dices al público que a partir del domingo 19 de septiembre tienen la oportunidad de esta nueva ventana de ´Despierta América en Domingo’?

Luz María Doria: Les voy a una frase que yo no entendía hasta hace 10 años: “Al que madruga Dios le ayuda”… Más vale que nos acompañen los domingos más temprano, y sean parte, y nos escriban y nos digan qué quieren ver en ´Despierta América en Domingo´, y los vamos a complacer.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO: