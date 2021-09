Nueva York cada vez más violenta: video captó ataque y robo de pandilleros a conductor de lujoso BMW

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una pandilla en motocicleta obligó al conductor de un BMW a salir de su automóvil a punta de pistola, luego lo golpearon y se llevaron el vehículo la madrugada del domingo en el Alto Manhattan, según la policía, que divulgó ayer un video del atraco que refleja la violencia creciente que vive la ciudad.

Los sospechosos se acercaron al conductor de 23 años en sus motos alrededor de las 2:30 a.m. en Riverside Drive cerca de Henshaw Street en Inwood, dijo la policía. No está claro si los atacantes conocían a la víctima.

Uno de los asaltantes sacó una pistola de su cintura y apuntó al conductor, mientras que otro abrió la puerta del auto y comenzó a sacar a la víctima, según el dramático video publicado por NYPD.

Cuando lo sacaron del auto, uno de los sospechosos lo golpeó en la cara al menos dos veces y le robó la cadena. Los sospechosos luego se fueron en sus motocicletas y uno de ellos manejaba el BMW 328i de la víctima.

El joven conductor no identificado fue llevado al New York-Presbyterian Hospital y recibió tratamiento por un corte en el ojo y una nariz rota, dijo la policía.