Agenda de eventos: diversión en NYC

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Marc Anthony visita el Barclays Center

El cantante Marc Anthony retomó su gira de conciertos, y este domingo le toca al turno a los neoyorquinos quienes podrán bailar al ritmo de la música del famoso salsero en el Barclays Center. El artista de 52 años ganador de múltiples Latin Grammy, entre otros reconocimientos, estará interpretando sus mejores éxitos, como Vivir mi Vida, además de sus más recientes sencillos, como “De vuelta pa’ la vuelta”, que grabó junto a Daddy Yankee.

Como parte del Marc Anthony Tour, el cantante ofrecerá una experiencia VIP que puede ser adquirida al momento de la compra de la entrada. La experiencia VIP permitirá a sus seguidores tener asientos preferenciales, una entrada especial, regalos con mercancía del artista, estacionamiento, entre otras cosas. Todavía quedan entradas disponibles, y pueden ser adquiridas en://www.ticketmaster.com/

Cortesía

Magia y cena para una noche especial

The McKittrick Hotel (530 West 27th Street), hogar del popular show Sleep No More, trae de nuevo su experiencia más encantada, Speakeasy Magick, una espectáculo que traslada a los invitados al mundo subterráneo de la magia de cerca mientras una alineación llena de estrellas conjura hazañas asombrosas ante sus ojos. Las audiencias se transportan a lo más alto

piso de The McKittrick en una cabina de ascensor de época, donde The Club Car y sus residentes esperan. Mesas privadas y un pianista de jazz en vivo preparan el escenario para una noche de sorpresas deslumbrantes.

Los asistentes pueden cenar en el bar y restaurante jardín de la azotea del hotel, Gallow Green.antes o después de la actuación. Visite http://www.mckittrickhotel.com/gallow-green para ver los menús, reservas, o para personalizar una reunión privada.

El Club Car está ubicado en The McKittrick Hotel en 542 West 27th Street, Nueva York. Los boletos están disponibles en línea en http://www.mckittrickhotel.com o llamando a la taquilla al 212-904-1880. El show se realizará todos los jueves y viernes, hasta el 15 de octubre.

Cortesía: The McKittrick Hotel

Manuscritos mexicanos en el Rockefeller Center

El Consulado General de México a través de su Instituto Cultural y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH) inauguró una nueva exhibición, “Manuscritos mexicanos en el Rockefeller Center”. Los manuscritos, coloridas obras de arte con guiones, dibujos, símbolos y personajes de las principales civilizaciones mayas y aztecas y precolombinas, estarán en exhibición en todo el vestíbulo del número 10 de Rockefeller Plaza hasta el martes 2 de noviembre. La muestra celebra el 200 aniversario de la independencia de México y el 500 aniversario de la caída de Tenochtitlán, ahora conocida como Ciudad de México. Los manuscritos también se incluirán en la “Semana de México en el Rockefeller Center”, que tendrá lugar el 22 de octubre y culminará con el Día de Muertos el 2 de noviembre.

Cortesía

Antibalas en Central Park

La serie de conciertos SummerStage continúa este sábado con la presentación de la divertida banda Antibalas. El conjunto de músicos neoyorquinos se destaca por su música original de jazz y funk inspirada en Afrobeat y Afrocaribe. Fundada en 1998 por Martín Perna con intérpretes del sello Daptone de Brooklyn, Antibalas pasó de ser un elemento local a una función internacional en escenarios de jazz y música mundial a mediados de la década de 2000. Su dominio del repertorio del ícono afrobeat Fela Kuti les valió una temporada en Broadway en 2009 como el núcleo del musical FELA de Bill T Jones y, posteriormente, en papeles de bandas de la casa interpretando la música de Aretha Franklin, David Byrne y Paul Simon en el Carnegie Hall. Gratis el sábado 18 de septiembre de 2021, de 7:00 a 9:30 pm. (apertura de puertas a las 5:00 pm.) en el Rumsey Playfield, Manhattan. Información: https://cityparksfoundation.org/

Cortesía

Cierre del Festival de Cine Latino

El Festival de Cine Latino de Nueva York (NYLFF) regresa al Bronx (100 East 151st Street, El Bronx, NY) hasta este domingo, con una lista de 102 películas de más de 12 países. Para cerrar el festival, HBO Max presenta Moving Pa’lante! un evento gratuito al aire libre que celebrará la música latina con una actuación especial del cantautor y estrella del reggaetón y artista de Warner Music con ventas multiplatino Justin Quiles. Para obtener más información sobre NYLFF 2021, para información y boletos, visite http://www.nylatinofilmfestival.com.

Jinetes de toros se enfrentan en Newark

Por primera vez en la historia de la liga, la élite Unleash The Beast de PBR (Professional Bull Riders) viajará a Newark, Nueva Jersey, para dar la bienvenida a los fanáticos al Prudential Center este 18 y 19 de septiembre para el PBR Newark Invitational. Posicionado en la segunda mitad de la temporada 2021, el PBR Newark Invitational es crucial en la carrera por el campeonato hacia las Finales Mundiales de PBR a principios de noviembre, otorgando una hebilla de oro y un bono de un millón de dólares al mejor jinete de toros del mundo. Los boletos para el evento de dos días están a la venta en la taquilla de Prudential Center, en línea en Ticketmaster.com y PBR.com, o llamando al servicio al cliente de PBR al 1-800-732-1727.

Cortesía

Exhibición de artistas latinos en Nueva York

La Americas Society presenta ‘This Must Be the Place: Latin American Artists in New York, 1965-1975’, una exposición grupal de dos partes que explora las obras de arte, las representaciones y las prácticas experimentales de esta generación de artistas, así como su participación en el entorno local. escena de arte.Estos artistas ayudaron a convertir a Nueva York en el centro de arte global que es hoy. Las obras de arte presentadas en esta exposición son fundamentales para comprender el panorama social y político en las Américas. La muestra presenta a más de 40 artistas de América Latina y el Caribe. Americas Society albergará una serie de programas públicos, presenciales y virtuales que acompañarán el espectáculo, que incluyen paneles de discusión, presentaciones y visitas periódicas gratuitas a las galerías. Se estrena el 22 de septiembre. Información https://www.as-coa.org/