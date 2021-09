Primer Impacto se queda sin una de sus periodistas: se va junto a Jackie Guerrido a Despierta América en Domingo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Michelle Galván y Pamela Silva le han tenido que decir adiós a una colega periodista. Las conductoras de Primer Impacto se despiden de Carolina Rosario, quien después de cinco años en dicho programa noticioso de Univision se encamina hacía un nuevo proyecto, siempre en la cadena hispana.

A través de Instagram Carolina compartió el siguiente mensaje: “Llegué a Primer impacto con mucha ilusión en 2017. Junto a un gran equipo tuve la mejor de las oportunidades para contar historias, romper exclusivas, hacer investigaciones y servirle a la comunidad con información. Una experiencia enriquecedora que disfruté y en la que hice nuevos amigos y compañeros”.

Agregó también: “Instagram sólo me deja compartir 10 fotos y me quedo muy corta para mostar todo lo que viví. Ahora, llena de agradecimiento, les cuento que comienzo un nuevo capítulo que me tiene muy entusiasmada. Estaré trabajando en varios proyectos nuevos y soñados de @uninoticias. Pronto les iré contando más, pero por ahora, el primero comienza este domingo. En otro post les doy los detalles”. View this post on Instagram A post shared by C A R O L I N A R O S A R I O (@crosarionews)

Carolina se une así a Despierta América en Domingo junto a Jackie Guerrido, María Antonieta Collins y Raúl González. “Estoy muy feliz de unirme a la familia de Despierta América. Es una nueva y gran responsabilidad que me llena de alegría. El poder estar aún más cerca de ustedes, presentarles las noticias, historias fascinantes y tener el lujo de trabajar con @collinsoficial @raultvgonzalez y @officialjackieg. Tenemos una cita los domingos”. View this post on Instagram A post shared by C A R O L I N A R O S A R I O (@crosarionews)

