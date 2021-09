Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En medio de un reclamo a Clarissa Molina porque no lo esperó para anunciar que tenía novio, Raúl de Molina le respondió a los que dicen que vive de vacaciones.

El jueves, cuando regresó de cuatro días de vacaciones en Aspen, Colorado, lo primer que hizo fue hablar de sus descontento porque no lo esperaron para contar que Clarisa está de novia con el empresario musical, Vicente Saavedra.

Pero, la pataleta le sirvió para responderle al público y sus seguidores, a través de lo que le dijo Clarissa: “Procura no irte tanto de vacaciones, Raúl”.

“Espérate, yo me tomo las vacaciones que tengo aquí en el programa, Lili tiene las mismas vacaciones que yo, si no me las tomo no me las pagan“, dijo Raúl.

Eso es algo que suelen decirle en la redes, y preguntarle que cuándo va a trabajar, ya que se la pasa viajando. Este viernes siguió con el tema, y aseguró que no es el único que tiene tantas vacaciones, solo que las de él se destaca porque se la pasa viajando a lugares bonitos.

No es la primera vez que Raúl de Molina defiende sus vacaciones, hace poco, cuando regresó de otro de sus viajes paradisíacos, le exigió a la productora que le dejara mostrar y hablar porque a través de él el público viaja y aprende.

MIRA AQUÍ COMO RAÚL DE MOLINA JUSTIFICA SUS VACACIONES:

