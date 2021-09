Mujer robó miles de dólares en ayuda social desde Alabama fingiendo que vivía en Nueva York: atrapada por compras SNAP y cuentas en redes sociales

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Latonja Serling, residente en Alabama, se declaró culpable en Manhattan de robar unos $120,000 dólares en beneficios sociales y de vivienda fingiendo que vivía en Nueva York.

Serling se embolsó casi $70,000 dólares en beneficios de bienestar estatal y $50,000 por alquiler de un apartamento de la Autoridad de Vivienda de la ciudad de Nueva York (NYCHA) al mentir a la Administración de Recursos Humanos de NYC sobre dónde vivía, dónde trabajaba y con quién estuvo casada desde 2012 hasta 2021, dijeron las autoridades.

Serling reportó que vivía en el edificio NYCHA en 218 W.112th St. en Harlem cuando en realidad estaba a casi 1,000 millas de distancia en la ciudad Calera (Alabama), dijeron las autoridades.

Alguien de la Administración de Recursos Humanos de la ciudad informó al inspector general de bienestar del estado que había abierto una investigación revisando los registros bancarios, de empleo y bienes raíces de Serling, los beneficios de SNAP y su actividad en Facebook, Instagram y LinkedIn.