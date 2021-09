Video: Messi fue sustituido con el partido empatado y le hizo un berrinche a Pochettino

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Al minuto 76′, cuando el PSG empataba a un gol con el Lyon, Mauricio Pochettino decidió retirar del campo a Lionel Messi, para sorpresa de todos los espectadores del partido, incluso de Messi, quien no se retiró sin antes reprochar con sus gestos y con la mirada la decisión de su entrenador.

Entre cánticos del público se retiró la leyenda viviente del fútbol. Lionel Messi era sustituido en un contexto insólito: un partido importante en el que no estaba nada definido, a principios de temporada.

Messi decidió no darle la mano a su entrenador. El enfado fue notorio y lógico: el argentino sabe que puede marcar diferencias en el campo, y el hecho de ser sustituido con un cuarto de hora por jugarse mientras el partido está empatado representó una sensación inusual para él. Lionel Messi refused to shake Pochettino's hand after he substituted him. 😮 pic.twitter.com/A2TOElzvn4— FootballFunnys (@FootballFunnnys) September 19, 2021

Leandro Paredes, compañero en el PSG y también en la selección Argentina, no daba crédito al hecho, y sus gestos trataban de buscar una explicación frente a un Messi bastante contrariado. Paredes to Messi after he got subbed off 👀 pic.twitter.com/yoKd5qJwEP— ESPN FC (@ESPNFC) September 19, 2021

El PSG venció con gol del argentino Mauri Icardi al minuto 90+2′, evitando parte de la avalancha de comentarios que se generaron a raíz de la inesperada salida de Messi del campo.

Mauricio Pochettino señaló en la conferencia de prensa post-partido que tomó la decisión de retirar a Messi para protegerlo de una posible lesión. “Luego me dijo (Messi) que estaba bien, tranquilo“, concluyó.

Pochettino on Messi's exit: “These are decisions we make for the team. Everyone knows that we have very great players, we have to make choices. Sometimes it may appeal, other times a little less. After Messi told me he was fine, quiet ”. pic.twitter.com/wvzthV2lFb— PAPILO😄 (@pap_real) September 19, 2021