Lana del Rey podría emprender acciones legales contra Lorde por ‘inspirarse’ demasiado en sus canciones

Lana del Rey podría tomar medidas legales contra la también intérprete Lorde después de que la segunda se haya “inspirado” supuestamente “demasiado” en dos temas de la estadounidense a la hora de concebir una canción de su último disco, ‘Solar Power’. Según el diario The Sun, la primera ya recibiría ‘royalties’ a cuenta de su implicación indirecta en ‘Stoned At the Nail Salon’, pero ahora querría ser acreditada oficialmente como una de las autoras de dicho corte.

Como asegura el citado medio, las dos canciones que habrían sido ligeramente plagiadas son ‘Wild At Heart’, perteneciente al álbum de 2021 ‘Chemtrails over the Country Club’, y ‘Hope Is A Dangerous Thing For A Woman Like Me To Have’, relativo a su antecesor ‘Norman F****** Rockwell’, publicado en 2019. De forma más concreta, las similitudes se encontrarían en las melodías principales de ambas pistas.

Un miembro del círculo personal de Lana del Rey ha asegurado al periódico que la cantautora se beneficia de un porcentaje de todo lo generado por la canción de la neozelandesa, ya que los abogados de ambas llegaron a un acuerdo preliminar para resolver la disputa. Sin embargo, ahora Lana exigiría a Lorde que admita públicamente que tomó sin permiso esos elementos sonoros para zanjar definitivamente la cuestión y evitar un conflicto legal propiamente dicho.

“Las bullas entre Lana y Lorde no han dejado de intensificarse en los últimos tiempos, pero la verdad es que nadie de sus respectivos equipos desean que la justicia tenga que tomar parte. Pero es cierto que a nadie se le escapa el enorme parecido entre el tema de Lorde y las dos canciones de Lana, y esta última quiere reivindicar su papel creativo en todo esto”, ha asegurado el informante.