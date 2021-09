Los peores y más comunes errores al cocinar huevos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los huevos son uno de los alimentos más básicos y nutritivos que tenemos al alcance, además de ser los protagonistas por excelencia del desayuno. Lo cierto es que los huevos son la mejor y más saludable forma de empezar el día con mucha energía, son una de las mejores fuentes de proteínas de alto valor biológico. Un solo huevo aporta seis gramos de proteína y 14 nutrientes esenciales, incluyendo vitaminas A, B, D y E, además de ser una maravillosa fuente de calcio, selenio y yodo. Si bien, la lista de propiedades nutricionales y medicinales de los huevos es larga, una de sus más grandes cualidades radica en su inmensa versatilidad. Son un alimento de lo más práctico para integrar en la dieta y es un hecho que existen infinitas formas de prepararlos, es por ello que de cierta manera podríamos pensar que cocinarlos no requiere de mayor ciencia. Sin embargo, en muchas ocasiones caemos en algunos errores bastante comunes al momento de prepararlos que afectan su textura y cualidades originales.

A estas alturas todos sabemos que los huevos son un elemento indispensable en toda dieta saludable y dan lugar a numerosas preparaciones, en las cuales pueden ser el alimento principal o bien suelen ser un ingrediente importante para crear exquisitos e icónicos platillos. Son deliciosos y saciantes: fritos, revueltos, al vapor, escalfados o en tortilla, siempre son oportunos. No cocinarlos correctamente hace que nos perdamos de disfrutarlos como es debido. Con base en ello nos dimos a la tarea de recopilar algunos de los errores más comunes que cometen las personas al cocinarlos en casa, toma nota y vuélvete un experto en el arte de cocinar huevos en el punto perfecto.

1. Huevos hervidos

De acuerdo con chefs profesionales, cuando se trata de preparar huevos hervidos o duros existen algunos errores garrafales que garantizan el fracaso. Entre los más comunes se encuentran los siguientes aspectos:

– Cocinar huevos rotos

– Cocinar los huevos en una olla poco profunda.

– No agregar suficiente agua a la olla

– No salar el agua

– Cocinar los huevos en agua hirviendo

– Pelar el huevo cuando hace frío

¿Cómo mejorar? Lo primero es lo primero: cuando estas preparando huevos duros lo más es importante seleccionar huevos frescos y sin cascar. La selección de la olla también es importante, apuesta por elegir una olla que sea lo suficientemente profunda para que los huevos se sumerjan por completo en el agua (deberá cubrirlos por lo menos dos pulgadas). Otro de los pasos más determinantes es agregar sal al agua en la cual hervirás los huevos, la razón principal es que el agua con sal hierve más rápido. Una vez que alcance el primer hervor recuerda que los huevos deberán cocinarse a fuego lento, ya que existe el riesgo de que los huevos se rompan y se cocinen demasiado cuando están hirviendo violentamente. Una cocción suave es mejor para asegurar una cocción uniforme, para mayor control: coloca los huevos con una cuchara en el agua hirviendo. Los huevos duros pueden comenzar a hervir a fuego lento o agua fría, sin embargo, los huevos hervidos a fuego lento y medio deben comenzar con agua hirviendo. La sincronización de los huevos es clave y comienza tan pronto como el agua comienza a hervir a fuego lento. Por ejemplo: un huevo de seis minutos se cronometra tan pronto como el agua vuelve a hervir a fuego lento; solo entonces podemos comenzar la cuenta regresiva de cocción. Otro ejemplo son los huevos duros, si agregaste los huevos en agua fría, el tiempo solo comienza después de que el agua comienza a hervir a fuego lento y solo entonces puedes comenzar a contar de 10 a 12 minutos.

Huevos hervidos. /Foto: Shutterstock

2. Huevos escalfados

Conseguir unos huevos escalfados perfectos, sin lugar a dudas es uno de los mayores retos de todas las variedades de preparaciones de huevos. Entre los principales errores que se suelen cometer se encuentran los siguientes aspectos:

– No agregas vinagre al líquido de cocción

– Mantener el agua demasiado caliente y utilizar una olla poco profunda

– No usar huevos frescos

– Usas el mismo tazón para romper los huevos

¿Cómo mejorar? Agrega sal y vinagre en el líquido de ebullición. Hacer esto hace que la proteína del huevo se solidifique más rápidamente y ayuda a evitar que las rayas de la clara se extiendan por todas partes.Para asegurarte de que la yema de huevo y las claras permanezcan lo más perfectas posible, asegúrate de romper cada huevo en un recipiente aparte. Cuando llega el momento de comenzar a cocinarlos, usa una olla que tenga al menos seis pulgadas de profundidad; esto asegura que el producto final tendrá una buena forma de “lágrima”, típica de los huevos escalfados. Para prepararlos: deja caer el huevo en el agua hirviendo, el huevo se hundirá hasta el fondo al principio y flotará lentamente en la parte superior, formando una especie de bolsita. Se necesitan de tres a cuatro minutos para obtener un huevo escalfado perfectamente. Recuerda que tener más de un huevo escalfado en el agua significa que la temperatura bajará, por lo que es posible que los huevos necesiten más tiempo para estar perfectamente cocidos. Finalmente, saca el huevo de la olla con una espumadera y colócalo sobre una toalla de papel para que se seque y absorba el exceso de líquidos.

Huevos escalfados. /Foto: Pixabay

3. Huevos fritos

Un clásico de clásicos son los huevos fritos, si bien suelen ser de las preparaciones más sencillas estos son algunos de los errores que deberás evitar para preparar unos huevos fritos de revista.

– No usar huevos frescos

– No usar aceites ni grasas

– No usar una sartén antiadherente

– Usar calor que es demasiado alto

– Romper el huevo directamente encima de la sartén

¿Cómo mejorar? Los huevos frescos son esenciales para huevos perfectamente fritos y la razón es simple cuando un huevo envejece, la clara y la yema se adelgazan. Esto significa que la clara se esparcirá en lugar de ser compacta y espesa y la yema no se asentará perfectamente sobre las claras. También se recomienda usar un aceite como mantequilla clarificada o mantequilla, agregará un sabor encantador a los huevos cocidos. Por supuesto, no olvides usar una sartén antiadherente, los huevos deberán freírse a fuego medio: la mejor temperatura para freír huevos es entre 255 ° F y 280 ° F. Tener fuego alto significa que los huevos pueden dorarse y ampollar antes de cocinarse adecuadamente en el centro. Los huevos fritos deben estar brillantes y tener claras completamente cuajadas y no deben tener ampollas ni dorarse, mientras que las yemas deben cocinarse adecuadamente de acuerdo con los gustos personales. Evita romper los huevos directamente sobre la sartén, primero rómpelos en un recipiente.

Huevos fritos. /Foto: Shutterstock

4. Huevos revueltos

Otra de las versiones más tradicionales de huevos son los revueltos, si bien tentativamente son los más fáciles de cocinar en muchos casos solemos cometer errores bastante sencillos:

– Mezclar el queso y las hierbas en el bowl con los huevos de antemano

– No agregar caldo, agua o crema a la mezcla de huevos revueltos

– Cocinar los huevos a fuego alto constante

– No sacar los huevos revueltos del fuego en el momento adecuado

¿Cómo mejorar? Agrega una pequeña cantidad de caldo, aproximadamente dos cucharaditas por huevo, a los huevos batidos. A medida que el agua se evapora, el huevo se hinchará. Un buen consejo es agregar leche y crema a los huevos batidos para enriquecer el resultado final y además quedarán de lo más esponjosos. Dos o tres minutos antes de que los huevos revueltos estén listos es el momento correcto para mezclar queso, hierbas o cualquier otro complemento como vegetales y embutidos. Derrite un poco de grasa en el sartén a fuego medio antes de verter los huevos, comenzarán a coagularse casi de inmediato. Posteriormente reduce el fuego a bajo y continúe revolviendo la mezcla de huevo. Cuanto menor sea el calor y más constante sea su movimiento, más cremosos serán los huevos revueltos. También puedes quitar los huevos completamente del fuego para revolver cada minuto durante el proceso de cocción. Por último, retira los huevos del fuego cuando estén ligeramente cocidos. AlSawwaf explica que el calor residual de la sartén continuará cocinando los huevos revueltos, por lo que si los retira del fuego cuando estén perfectamente cocidos, el calor residual los cocinará demasiado.

Huevos revueltos. /Foto: Abby Kihano/Pixabay

