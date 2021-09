Mueren una mujer y su hijo de 2 años al caer de una tribuna del Petco Park

Una mujer y su hijo de dos años murieron tras caer desde el tercer nivel del estadio Petco Park mientras miles de aficionados ingresaban el sábado para ver el partido de Grandes Ligas entre los Padres de San Diego y los Bravos de Atlanta, informó este domingo la Policía de San Diego.

#BREAKING at 3:51 @SDFD were dispatched to reports of a woman and child who fell from the ped bridge from Omni to petco park. Early unconfirmed reports is that the two are in grave condition (working on confirmation) @fox5sandiego @Liberty_Zabala pic.twitter.com/vKLDvEAV6B — Paul makarushka (@heyguyfox5) September 25, 2021

La mujer, de 40 años, y el niño, fueron declarados muertos unos 20 minutos después de que la policía fuera alertada, informó la teniente Andra Brown, quien consideró “sospechosas” las muertes, aunque se negó a afirmar si las caídas fueron provocadas o accidentales. Los oficiales intentaron reanimar a las víctimas, pero no tuvieron éxito.

Un reciente reporte dado al San Diego Union-Tribune señala que el niño se habría caído primero, luego de estar jugando en una mesa en el área de concursos del estadio. Su mamá caería justo después, aparentemente tratando de atrapar a su pequeño. New details provided to @sdut allege the child fell first and the woman soon after, as it appeared she was trying to catch her son from falling while playing on a table at a Petco Park concourse area.— Malik Earnest (@MalikEarnest) September 26, 2021

“Es un evento trágico, nos sentimos horrible por las familias“, declararon los investigadores. El lamentable suceso empañó el fin de semana de cierre de temporada de los Padres de San Diego en su casa. #SanDiego PD homicide investigators give details into the death of a 40yo women & her 2yo son who fell from the 300 level concourse area at Petco Park. PD says it's too early to tell if it was an accident or intentional.

“It’s a tragic event, we feel horrible for the families." pic.twitter.com/eu22KsgSMj— Hunter Sowards (@huntersowards3) September 26, 2021

El padre del niño también estaba en el estadio, cuyo tercer nivel, desde donde cayeron las víctimas, equivale al sexto piso de un edificio. Los nombres de la mujer y su pequeño hijo no fueron revelados.