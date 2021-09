Yanet García deja poco a la imaginación modelando sus curvas en ajustado bodysuit de red

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las curvas de Yanet García volvieron a encender las redes sociales gracias a un atrevido video y una fotografía en los que no tuvo reparo para dejar admirar mucho de sus impresionantes encantos.

Este domingo la joven de 30 años de edad, utilizó su Instagram oficial para subir un material donde se le puede ver modelando sus torneados atributos con un ajustado bodysuit negro de red que dejó poco a la imaginación debido a que la prenda no pudo cubrir del todo sus pezones.

“Remember who you are 💫”, se lee en la imagen que tiene casi medio millón de likes y más de dos mil buenos comentarios.

No cabe duda que Yanet García sabe perfectamente cómo deleitar a sus más de 14 millones de seguidores y así lo demostró previamente a través de otro candente clip en el que exhibió su anatomía con un coordinado de lencería amarilla que puso a suspirar a miles en la famosa plataforma. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

