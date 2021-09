El cantante R. Kelly es declarado culpable por traficar y abusar de niñas, niños y mujeres durante largos años

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El cantante R. Kelly fue declarado hace unas horas culpable de todos los cargos por el juicio de tráfico y abuso sexual a niñas, niños y mujeres. Abusos que cometió durante años. El intérprete de la famosa canción “I Believe I can Fly” enfrentó 9 cargos incluyendo el de Ley Mann, que no permite el paso de mujeres o niñas por las fronteras de los Estados Unidos para cometer actor lascivos. Todo indica que el cantante de R&B enfrentará una condena de cadena perpetua.

El jurado que lo declaró culpable deliberó durante casi 10 horas. Estaba conformado por 7 hombres y 5 mujeres y terminaron dándole a R. Kelly el término de “Depredador”, tal como sucedió en Nueva York con el productor de Hollywood, Harvey Weinstein. La fiscal federal del Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn, María Cruz Meléndez dijo: “Este caso no se trata de una celebridad a la que le gusta mucho la fiesta”.

También indicaron que R. Kelly usó su fama y sus empleados del entorno para cometer este tipo de abusos y tráfico sexual de niñas, niños y mujeres durante décadas. Además, se le comprobó que tendió toda una red conformada por amigos más allegados para: “…Para transportar a sus víctimas a través de las fronteras federales de los Estados Unidos y cometer este tipo de abusos…”.

Muchos testigos se sentaron en el estrado y ofrecieron sus testimonios de cómo fueron abusados durante un largo período de tiempo por R. Kelly. Jerhonda Pace fue una de las que más impactó, pues narro cómo R. Kelly una vez la golpeó y reprendió por haber entrado a un lugar donde se encontraba el cantante viendo su celular y no levantó la mirada para saludarlo. También leyó extractos de textos que escribió cuando estaba bajo los abusos de R. Kelly y se quebró en varias oportunidades.

“Fui a su casa y me llamó perra… Me abofeteó tres veces y me dijo que si le volvía a mentir no iba a ser una mano abierta la próxima vez. Me escupió en la cara y en la boca. Me estranguló durante una discusión. Tuve sexo con él. Tuve sexo oral con él. Me fui a casa y confesé todo”, dijo Jerhonda Pace y también agregó que R. Kelly le eyaculó en la cara y que usó una de sus franelas para limpiar después.

La cantante de R&B Aaliyah también fue abusada. R. Kelly y ella se casaron ilegalmente en Chicago cuando ella tenía tan solo 15 años. Sus empleados y grupo de confianza lo ayudaron para cometer tal acto ilegal. Le ofrecieron dinero a un trabajador social para le que le hicieran una identificación falsa a la aún niña. Así la misma parecía tener 18 años y no 15, mientras él tenía 27 para ese entonces.

R. Kelly enfrenta otros cargos criminales fuera del estado de Nueva York. El mismo se negó a subir al estrado para defenderse. En Minnesota enfrenta un uno de prostitución con un menor y en Illinois de pornografía infantil. En Nueva York pudiese enfrentar la pena de muerte, pero habrá qué esperar a que dictaminen la condena.

Sigue leyendo: