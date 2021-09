Julián Gil está metido en serios problemas, por decir que tiene un lado femenino y es que le gusta lavar y planchar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Julián Gil anuncia la gira de la obra “Divorciémonos Mi Amor” por territorio estadounidense al lado de Juan Soler, Sherlyn, Julio Camejo y Mariana Seoane, donde el actor al hablar de su personaje comentó que tienen “un lado femeninio”, pues a él “le gusta lavar, planchar y cocinar”, lo que generó molestia con algunas reporteras que consideraron machista el comentario del actor.

“Yo, por ejemplo, en mi casa soy el rey femenino, soy el que cocina, plancha , lava”, dijo Julián durante la conferencia. Y más tarde, en entrevista Julián explicó su comentario.

“Lo que te quiero decir es que yo tengo un lado muy femenino, yo tengo un lado muy femenino como todos los hombres lo tenemos. Mi lado femenino es atender las cosas de la casa porque me gusta hacerlo, me gusta lavar, me gusta planchar, me gusta cocinar, en la casa el único que cocina soy yo“, añadió.

“Pero eso no significa que tengas un lado femenino, puedes ser muy hombre y lavar, planchar y hacer de comer”, comenta la reportera. “No estoy de acuerdo con tu postura”, dice el actor. “Y yo tampoco con la tuya”, contesta la entrevistadora.

“Está bien mi amor, pero no estoy de acuerdo, puedo no estar de acuerdo o ¿tengo que estar de acuerdo?”.

“¿Tu lado femenino es porque planchas?”, agrega la reportera. “¡Ah, entonces te voy a decir que soy machista!”, dice el argentino.

“Así sonó, a mí me sonó muy machista”, indica la periodista. “Pero no, al contrario. ¡Ah, bueno!, ¿me perdonas?, concluyó el actor.

Julián recordó también el emotivo momento de entregar a su hija Nicolle en el altar para celebrar su boda con el español Íñigo Ariño.

“Recuerden que veníamos superando el cáncer del esposo de Nicolle y fue un año muy complicado donde se unió el cáncer con el Covid. Tuvimos que postergar la boda y ese día, cuando lo tenía a él a metros de entregarla, yo me derrumbé.

“Tuvimos que parar como dos o tres minutos en lo que yo me podía reponer, porque no podía, era un llanto que no lo podía controlar de la emoción y del orgullo”.

Su romance con Valeria Marín es muy estable y su convivencia es como si ya estuvieran casados, así que no ve importante llegar al altar para reafirmar su compromiso. “Yo estoy casado con ella sin los papeles. Nosotros estamos como casados, estamos viviendo juntos, somos una pereja, si yo me caso mañana no creo que exista una diferencia entre lo que estoy viviendo con ella hoy en día, al papel”.

“No es algo que nos quite el sueño porque somos muy felices, somos una pareja muy linda, muy transparente”.

