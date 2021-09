Los 5 bancos con más quejas de los clientes en México

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), dio a conocer que Banamex, Banco Azteca, BanCoppel, Santander y BBVA Bancomer concentraron el 70% de las reclamaciones, de un total de 2.9 millones de quejas que los clientes presentaron durante el primer semestre del año.

Las principales causas de reclamación se debieron a consumos no reconocidos con el 19%; transferencia electrónica no reconocida, con el 12%; y cargos no reconocidos en la cuenta con el 8%.

La institución puntualizó que Banamex fue el banco con el mayor porcentaje de respuesta favorable al cliente, con un 59%. Mientras que Banco Azteca solo tuvo un 20% de resoluciones positivas para sus usuarios.

La Condusef señala que los clientes afectados por el servicio de los bancos reclamaron un total de $17,377 millones de pesos ($854 millones de dólares), de los cuales, $4,933 millones de pesos ($242 millones dólares) les fue devuelto por parte de las instituciones financieras.

El organismo explicó que del total de reclamaciones, 70% fueron por posible fraude, con 2 millones de quejas, 9% por debajo de lo registrado en el primer trimestre de 2020.

Los bancos que concentran 7 de cada 10 quejas por posible fraude son BanCoppel, Citibanamex, Banco Azteca, Banorte y HSBC.

En este apartado, los usuarios de los bancos reclamaron a los bancos un total de $11,409 millones de pesos ($560.7 millones de dólares) ante posibles fraudes ocurridos en operaciones como apertura de cuenta no solicitada ni autorizada por el usuario, cargos y consumos no reconocidos, crédito no reconocido en el historial crediticio, crédito otorgado sin ser solicitado ni autorizado por el usuario, entre otros.

Según la Condusef, del monto total reclamado por posible fraude por parte de los clientes a sus respectivos bancos, les fueron devueltos $3,242 millones de pesos ($159.3 millones de dólares).

Al cierre del primer semestre del año, el total del sistema financiero en México recibió un total de 3.2 millones de quejas por parte de los clientes de su sistema bancario.

