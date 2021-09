Mila Kunis matiza sus polémicas declaraciones sobre la higiene personal

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Mila Kunis generó un intenso debate entre la opinión pública al explicar que su marido, el actor Ashton Kutcher, y ella no bañaban diariamente a sus dos hijos, recurriendo solo a un baño propiamente dicho y completo cuando sus retoños estaban especialmente sucios.

La actriz recordó el pasado verano que, en su precaria infancia, le resultaba imposible ducharse a diario y con agua caliente, algo que por otro lado tachaba de innecesario y hasta perjudicial para la piel.

Cierto es que Mila no ha sido la única celebridad que se ha pronunciado en esta línea, como demuestra el testimonio similar que ofrecía recientemente el actor Jake Gyllenhaal al respecto, ya que este solo recurre a la ducha cuando, a su juicio, le resulta imprescindible y urgente.

Sin embargo, a su paso por el programa de Ellen DeGeneres, Kunis quiso matizar sus anteriores declaraciones para indicar que sí se ducha todos los días, pero que no siempre lava su pelo en esas ocasiones.

“La conversación [que tuvo en su momento con Dax Shepard] acabó desembocando en nuestros hábitos de higiene y empezamos a hablar de que no siempre bañábamos a nuestros hijos a diario. A ver, yo me ducho todos los días, pero no me lavo el pelo a diario. No creo que sea necesario”, explicó.

“Mi intención es bañar a mis hijos todos los días, por supuesto. De hecho ya me levanto con esa idea: ‘Tengo que bañar a mis niños'”, bromeó la artista antes de comentar con ironía las palabras de uno de los muchos famosos que se apuntaron rápidamente a la discusión: Dwayne ‘The Rock’ Johnson. “Por lo visto The Rock se ducha cuatro veces al día. ¡Felicidades, The Rock, ya sabemos que te duchas! Mis hijos también están en contacto con el agua todos los días, de una forma u otra”, señaló.

SIGUE LEYENDO: Thalía confiesa qué haría falta para que volviera al mundo de las telenovelas

– Acusan de robo a Belinda

– Liam Gallagher: así quedó la nariz del exlíder de Oasis tras caer de un helicóptero