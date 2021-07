Mila Kunis y Ashton Kutcher solo bañan a sus hijos cuando están muy sucios, que se les note en la piel

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los actores Mila Kunis y Ashton Kutcher solo bañan a sus dos retoños, Wyatt (6) y Dimitri (4), cuando estos están especialmente “sucios” y, de forma más gráfica, cuando esa suciedad se manifiesta en todo su esplendor en sus jóvenes pieles. Como ha revelado la afamada intérprete a su paso por el podcast ‘Armchair Expert’ del también intérprete Dax Shepard, abusar de los geles de baño y de las barras de jabón puede ser muy perjudicial para su epidermis y podría dar lugar a toda clase de problemas cutáneos.

“Tenemos que prevenir la pérdida de los aceites naturales de la piel, y eso ocurre si nos restregamos con una barra de jabón todos los días. Para mí, la regla está muy clara: si se puede ver la suciedad en ellos, lávales. En el caso contrario no tiene mucho sentido“, ha explicado la artista de origen ucraniano al reflexionar sobre sus hábitos de higiene con la co-presentadora del espacio Monica Padman.

La también dobladora del personaje de Meg en ‘Padre de familia’ ha revelado además que, durante su austera infancia, la falta de agua caliente en su vivienda la llevaba a bañarse y ducharse solo cuando era estrictamente necesario. Por otro lado, al margen de los recursos económicos de cada uno, para ella es algo impensable bañar a los niños cuando se trata de recién nacidos.

“Cuando era pequeña no teníamos agua caliente que fuera corriente, así que tampoco es que me duchara mucho. Cuando he tenido hijos, tampoco les he bañado siendo recién nacidos. Nunca he sido de esas madres que bañan a sus niños tan pequeños“, ha explicado en su entrevista, en la que también ha asegurado que, a diario, ella solo se lava las axilas y la entrepierna para evitar malos olores.

Lilibet Diana, hija de Meghan Markle, entra a formar parte de la línea de sucesión al trono británico