Liman asperezas Paulina Rubio y su ex Gerardo Bazúa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Pese al escándalo que enfrentaron Paulina Rubio y Gerardo “Jerry” Bazúa por la convivencia de su hijo Eros, el cual terminó en un pleito legal en Miami, ahora están en paz, aunque no tienen una relación dorada.

“Normal, no tengo (relación). Ni fu ni fa, la verdad, pero la respeto mucho”, declaró a Reforma Jerry al ser cuestionado en torno a cómo está la situación con su ex pareja.

“Es una comunicación normal, no me comunico por medio de ningún abogado, por eso digo ni fu ni fa. No tengo nada qué decir de ella más que agradecerle por el hijo tan bello que tenemos juntos y seguir adelante“, aseguró.

El intérprete del regional mexicano señaló que sus tres hijos son bellísimos y las mamás de ellos son mujeres bellísimas.

“Siempre saben que en las buenas y en las malas van a contar conmigo y siempre veré por el bien de mis hijos“.

Paulina Rubio y Gerardo Bazúa. Foto: Grosby Group.

El cantante, quien se encuentra en promoción de su nuevo sencillo titulado “Puedes Taparte”, que grabó con Lorenzo Méndez, compartió que desde hace meses tiene la oportunidad de convivir con su hijo de cinco años.

“Tengo mucho tiempo compartiendo ya con él, tengo más del año, pero la gente (no lo sabe)”, señaló.

Dijo ser un hombre que busca dejar un legado en la música, lejos del amarillismo que se maneja en ciertos medios.

“Siento que he sido prejuiciado por mi vida personal. Siempre ha habido un enfoque para buscar el amarillismo, pero yo no soy una persona amarillista, siempre he sido muy aterrizado y busco dejar una buena huella tanto para mí como para mis hijos“, indicó Bazúa.

Jerry, de 37 años, señaló que es un hombre que no busca problemas con nadie, que desea hacer una carrera seria en el medio y ser un papá amoroso y responsable, aunque haya personas que lo critiquen.

El cantante señaló que en su vida todo fluye. Los problemas legales se quedaron en el pasado. Se encuentra en paz, convive con sus hijos sin problema y está felizmente casado con Laura Cristina Camarena.