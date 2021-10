La curiosa petición que le hizo el exmarido de Kaley Cuoco a la actriz, en medio de su divorcio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Kaley Cuoco, de 35 años, y el magnate y jinete profesional Karl Cook, de 30, anunciaron su ruptura a comienzos de septiembre, y lo hicieron a través de un comunicado conjunto donde aseguraban que la separación se producía en los mejores términos y “con un profundo amor y respeto”. Sin embargo, una vez que se iniciaron los trámites de divorcio, el panorama comenzó a complicarse para la actriz, quien de todos modos había protegido su fortuna al hacerle firmar a su exmarido un acuerdo prenucial.

De acuerdo a lo que informó Star Magazine, Cook, heredero de una fortuna millonaria, solicitó a través de su abogado que Cuoco cumpla con una demanda específica: la devolución de todas las joyas que le regaló en el transcurso de su relación, “así como también de reliquias familiares”.

Según lo que le declaró una fuente de la revista, la actriz de ‘The Flight Attendant’ -la serie de HBO Max por la que recibió una nominación al Emmy este año- no va a rechazar el pedido, pero está dolida por la conducta de su expareja, que podría ser tan solo la punta del iceberg de un divorcio que parecía que iba a desarrollarse sin complicaciones. “Kaley no se va a poner a discutir por algunas joyas, pero sí considera que lo de Karl fue un golpe bajo; ella creía que eran regalos, no préstamos”, agregó la fuente. View this post on Instagram A post shared by Kaley Cuoco (@kaleycuoco)

Cuoco inició su relación con Cook en 2016, y a ambos los unió su pasión por los caballos. El romance avanzó con intensidad, y en el día de cumpleaños de la actriz, el 30 de noviembre, ya anunciaban su compromiso. La boda se llevó a cabo el 30 de junio de 2018, en un establo de caballos cerca de San Diego, California, y a la misma solo asistieron familiares y amigos más cercanos de la pareja. View this post on Instagram A post shared by Kaley Cuoco (@kaleycuoco)

