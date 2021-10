Gran susto y milagro en Nueva Jersey: suicida saltó nueve pisos y aterrizó en un lujoso auto BMW

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un aparente suicida saltó desde el 9no piso de un edificio en Jersey City (NJ) y milagrosamente sobrevivió al aterrizar en un lujoso BMW que estaba estacionado.

El hombre no identificado de 31 años se estrelló contra el techo del auto Beemer 330i negro estacionado debajo del edificio 26 Journal Square a las 10:20 a.m. del miércoles. Luego se puso de pie con el brazo derecho colgando a su costado y preguntó: “¿Qué pasó?”, narró la testigo Christina Smith (21) al New York Post.

“Escuché un gran boom y no pensé que fuera una persona al principio”, dijo Smith. “La ventana trasera del auto se rompió, explotó. Entonces el tipo se levantó de un salto y empezó a gritar. Su brazo estaba todo torcido… Me sorprendió. Era como estar en una película”.

“Estaba pensando, gracias a Dios, que probablemente ayudó que él tuviera una chaqueta mullida”, agregó Smith, en referencia a que el abrigo pudo haber amortiguado la caída. Incluso todavía tenía una mascarilla anti COVID-19 colgando de una oreja.

Rápidamente ella llamó al 911, luego tomó fotos y videos asombrosos de las secuelas, que publicó en Facebook. El miércoles, la policía de Jersey City cerró brevemente las vías cercanas al rascacielos, incluida la estación Journal Square PATH y el Hudson County Community College.

El herido fue trasladado de urgencia a un hospital en ambulancia y ayer se encontraba en estado crítico, dijo la portavoz de la alcaldía de Jersey City, Kimberly Wallace-Scalcione.

El hombre no trabajaba dentro del edificio y no estaba claro por qué estaba allí, dijeron trabajadores y testigos. Se negó a dar su nombre a la policía y no estaba cooperando hasta el jueves por la tarde, según una fuente familiarizada con el caso.

“Quería morir. Esa era su agenda. Pero Dios tenía algo más en mente”, comentó Mark Bordeaux, de 50 años, que trabaja en el edificio y vio las secuelas del salto.

La policía estaba investigando el jueves, pero dijo que el incidente no involucra circunstancias sospechosas, según Wallace-Scalcione.

Otras personas que se han desplomado desde alturas mucho más bajas han muerto o matado a otras en los últimos meses, incluido un hombre que saltó de un estacionamiento en San Diego (California) en abril y aterrizó sobre una mujer abajo, muriendo ambos.

Busque ayuda