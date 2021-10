Las clases para estudiantes “superdotados y talentosos” desaparecerán gradualmente de las escuelas de Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En 2019 el Grupo Asesor de Diversidad Escolar recomendó a las escuelas de Nueva York eliminar las clases especiales para estudiantes “superdotados y talentosos” porque más allá de incentivar al resto de los escolares provocaba una segregación.



Dos años más tarde de aquella recomendación, el alcalde Bill de Blasio dio a conocer que el controvertido programa (Gifted and Talented , G&T por sus siglas en inglés) desaparecerá gradualmente para seguir evitando divisiones raciales en el sistema de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York.



Asimismo, hizo del conocimiento público que los alumnos que actualmente están inscritos en clases para “superdotados y talentosos” podrán concluir de manera exitosa, pero no se abrirán más clases especiales.



The New York Times dio a conocer que el programa será reemplazado por un programa que ofrecerá a millones de estudiantes un aprendizaje acelerado a quienes cursen los últimos años de la escuela primaria.



Pese a que Bill de Blasio tiene claro el camino que debería seguir el programa “superdotados y talentosos” y su restructuración, no será él quien esté presente en estos cambios ya que su mandato terminará el 31 de diciembre y será el nuevo alcalde quien lleve las riendas de este tema.



La extinción gradual del programa también ayudará a eliminar el supuesto sistema educativo de dos nivelas en Nueva York, el primero que alberga a una gran parte de la sociedad y uno severamente reducido que está conformado en su mayoría por niños asiáticos y en su mayoría blancos.



Si bien es cierto que el programa han sido duramente criticados por un sector de la sociedad, también lo es que sigue siendo muy demandante porque su sistema de aprendizaje impulsa a cientos de estudiantes a alcanzar un mejor nivel educativo para que logren tener éxito en el futuro.



Otra parte de la sociedad se mantiene firme al argumentar que los programas son discriminatorios y ponen por debajo a los niños que no están al nivel de los que pertenecen al grupo de los “superdotados y talentosos”.

