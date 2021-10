Alejandra Espinoza ingresó al hospital como paciente con derrame y sopesaron hasta esclerosis múltiple

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Alejandra Espinoza, hace unas horas, compartió un video desde el hospital en el que cuenta cómo han sido estos días ingresada en el nosocomio. También reveló que ingresó como paciente con derrame, y que a medida que avanzaba su estadía y los estudios médicos muchas otras enfermedades fueron sopesadas y descartadas.

“Han sido días bien difíciles, de un montón de estrés y mucha incertidumbre”, dijo Alejandra Espinoza. Cuenta que compartió este video porque recibió buenas noticias por parte de su neurólogo.

“Estoy ingresada como paciente al que le dio un derrame. Primero me ingresaron como paciente con parálisis… El neurólogo pensó que podía tener esclerosis múltiple. Mi cabeza estaba por todos lados. De ayer a hoy no tienen idea qué horrible fue. En los próimos días haré un video para contarles cómo llegué a este punto. De repente se me fue la cara de lado. Al día de hoy los doctores no encuentran porqué me sucedió esto”, dijo Alejandra desde su habitación en el hospital.

Confirma que no tiene esclerosis múltiple. Aseveró que grabó el video porque sus exámenes salieron muy bien, y porque está gracias a Dios bien. Además que le dieron el alta hace unas horas.

La conductora y actriz dice estar feliz porque pronto verá a su hijo Matteo y promete un vide con más tranquilidad, en el que podrá exponerle a todos lo que le ha pasado con mayor claridad.

Todos esperan ver mañana a Alejandra Espinoza en la transmisión de Nuestra Belleza Latina. Su presencia después de este trágico evento de salud, para muchos, podría significar aumento de rating para el programa que compite contra “Así se Baila” de Telemundo. Sobre todo porque cuando se informó la hospitalización de la modelo y conductora de televisión algunos rumoraron que esto podría ser una estrategia para atraer rating.

Sigue Leyendo:

Los famosos de Univision y celebridades de otras televisoras se unen en cadena de oración por Alejandra Espinoza

Acusan a Despierta América de no decir nada: los tachan de hacer show con la salud de Alejandra Espinoza