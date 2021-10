Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Francisca Lachapel fue la responsable de brindarle al público información sobre el estado de salud de Alejandra Espinoza, a través de las pantallas de Despierta América. Y es que ayer trascendió que la conductora de Nuestra Belleza Latina lleva varios días hospitalizada, y todo parece indicar que todo podría haber sido a raíz de un posible derrame cerebral. La información verídica que Francisca Lachapel proporcionó venía de voz directa de Aníbal Marrero, esposo de la conductora y actriz.

A Francisca Aníbal le dijo: “Llevaba semanas sintiéndose mal. de hecho lo puso en las redes sociales; hace tres días perdió un poco de visibilidad en un ojo y se le paralizó parte de la cara derecha… junto con mareos y un fuerte dolor de cabeza. Inmediatamente la llevamos al hospital”.

El primer indicio sobre los problemas de salud de la conductora se dieron a conocer gracias a la cuenta de instagram de Marrero, quien escribió: “Gracias a todos los que me están escribiendo y llamando para preguntarme por Ale. Ella lleva internada unos días en el hospital. Ha sido difícil para mí como jefe de familia y para Matteo, pero Dios es grande y está en control. Ya pronto estará con nosotros”. View this post on Instagram A post shared by Anibal Marrero (@anibalmarrero)

Ante la noticia los famosos de Univision y celebridades de otras televisoras se unen en cadena de oración por Alejandra Espinoza.

Don Francisco: Anibal… Un gran abrazo para Alejandra, que se recupere pronto y desde la distancia les enviamos mucha fuerza a toda la familia… Ella es una gigante y estoy seguro que luego saldrá de esta prueba de la vida.

El Gordo y la Flaca: Dios está en control y confiamos en que todo estará bien, a veces el Sr nos pone a prueba, él sabe porque lo hace… Ale es fuerte y va a salir victoriosa de este tropiezo… un fuerte abrazo para ustedes

Giannina Azar: pronta recuperación para Ale 🙏con Dios delante

Pedro Moreno: 🙏🏼🙏🏼

Karina Banda: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Lucho Borrego: Unidos en oración

Jackie Guerrido: Esta en mis oraciones 🙏🏻🙏🏻🙏🏻recupérate pronto mi Ale ❤️🙌🏻

Willie Gómez: Sending love!! Hope she gets all better ASAP.

Nuestra Belleza Latina: Aníbal Marrero, esposo de Alejandra habló con @francisca para @despiertamerica sobre la salud de nuestra @alejandraespinoza. Seguimos pendientes y orando por su recuperación. 🙏💜 #NuestraBellezaLatina

Greidys Gil Zaldivar: Orando por ti y tu pronta recuperación Ale. 🙏🏻 @alejandraespinoza Dios tiene el control, el te protege y cuida. ❤️🙏🏻Abrazo apretado para Matteo @anibalmarrero

Barbara Turbay: Ale con favor de Dios y el universo esperando a que te recuperes muy pronto.

Melissa Marty: Orando por su bienestar y pronta recuperación! ❤️❤️❤️ Enviándoles las mejores vibras @alejandraespinoza @anibalmarrero.



