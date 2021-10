Actor ruso muere aplastado durante función de ópera en el Teatro Bolshói

EL DIARIO.- Un actor ruso murió aplastado durante una actuación en vivo en el famoso Teatro Bolshói de Moscú en una presentación realizada el sábado por la noche.

El Diario te recomienda:

Yevgeny Kulesh, de 38 años, quedó atrapado debajo de un enorme telón de fondo cuando se realizó un cambio de escenario durante la actuación de la ópera, mientras que los actores y la orquesta continuaron con el espectáculo sin saber lo que había ocurrido.

Otro actor en el escenario se dio cuenta del accidente segundos después, e interrumpió la actuación y alertó a sus compañeros.

“La música se detuvo lentamente, mientras que los actores, en estado de pánico, agitaron las manos con en busca de ayuda”, dijo un testigo a un periódico local, mismo que se encontraba presente en la función.

Una imagen compartida en Twitter muestra el cuerpo sin vida de Kulesh debajo del set, quien fue declarado muerto cuando llegaron los paramédicos.

Un actor ruso murió aplastado durante una actuación en vivo en el famoso Teatro Bolshói de Moscú en una presentación realizada el sábado por la noche. pic.twitter.com/y8ccyWmTom— Las Crónicas de Gabo (@paranormalrv) October 11, 2021

Sin embargo, más tarde, se dio a conocer el siguiente video, donde se aprecia justo el momento en el que se baja el set del fondo, mismo que le quitaría la vida a Kulesh. Yevgeny #Kulesh, a 37-year-old Russian actor, was crushed to death by falling scenery at Moscow's world-famous #Bolshoi Theatre. On Saturday, he was killed in an accident during a set change in the opera #Sadko. Onlookers attempted but failed to resuscitate him. #ActorDead pic.twitter.com/FOhLoFyUVi— 🅽🅴🆆🆂🅵🅻🅰🆂🅷 🆃🅵 (@newsflash_TF) October 10, 2021

El terrible accidente ocurrió durante una interpretación de “Sadko”, una ópera del siglo XIX del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov.

Aún no se sabe cómo fue que quedó atrapado Kulesh, pero se cree que se movió en la dirección equivocada durante el cambio de set, según especularon policías que llegaron al lugar. Moskovanın ünlü Bolşoy tiyatrosunda oyun esnasında üzerine dekor parçası düşen 37 yaşındaki aktör Yevgeny Kulesh sahnede hayatını kaybetti. pic.twitter.com/bGbP9eM4fT— catz music🎶 (@catz_music) October 10, 2021

Un miembro de la audiencia le dijo al periódico ruso que era su primer espectáculo en el teatro, y que inicialmente había creído que el incidente era parte de la actuación hasta que se encendieron las luces.