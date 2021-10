Dramático: mariscal de los New York Giants sufre conmoción cerebral y causa preocupación en la NFL [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El fin de semana hubo un momento dramático en la NFL. Los New York Giants no solo perdieron 44-20 contra los Dallas Cowboys, sino también a uno de su mariscal de campo Daniel Jones.

El quarterback neoyorquino sufrió una conmoción cerebral, tras recibir un fuerte impacto, casco con casco, contra Jabril Cox, apoyador de los Cowboys, durante el segundo cuarto del partido. #DanielJones stopped short with head to head contact. Given the visual signs of possible head injury, don't see how he returns today. pic.twitter.com/MMF8ANmTa3— David J. Chao – ProFootballDoc (@ProFootballDoc) October 10, 2021

Jones se arrodilló y tardó unos instantes en recuperarse. Cuando se levantó, las piernas le tambalearon. Jayron Kearse, safety de los Cowboys, se acercó para impedir que el mariscal se desplomara. Daniel Jones is out of this game for sure pic.twitter.com/GYqBNDlBr1— Safest Betting Sites (@SBS_Authority) October 10, 2021

En cuestión de segundos, los elementos médicos ingresaron al emparrillado para retirar al número 8 de los Giants, quien no pudo continuar en el partido por el Protocolo de Conmociones. Daniel Jones observado … #nfl #TogetherBlue @andreaahn pic.twitter.com/5j6BlgCRrU— NFL 🏈 AmericanScreenSports NBA🏀)🇺🇸🇪🇸🇲🇽🎤 (@Americanscreen1) October 10, 2021

New York descartó al receptor abierto Kenny Golladay, debido a una lesión en la rodilla. A mediados de septiembre, el equipo perdió Nick Gates, a causa de una fractura en la pierna izquierda. Injury Update: Daniel Jones is ruled Out with a concussion. Kenny Golladay is ruled Out with a knee injury. pic.twitter.com/Q4hq19onr4— New York Giants (@Giants) October 10, 2021

