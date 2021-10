Empleado postal de USPS mata a dos personas en instalaciones de Memphis

Un empleado del Servicio Postal de Estados Unidos mató a tiros a dos compañeros de trabajo en las instalación de correo de Memphis, antes de dispararse a sí mismo, reportó el FBI.

El suceso ocurrió en East Lamar Carrier Annex, en las instalaciones de un vecindario residencial que no atiende a los clientes directamente, según informó en canal 3 de Memphis .

Los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley, no revelaron las identidades de las víctimas ni del sospechoso; al momento, continuan investigando el motivo que llevó al empleado a atentar contra sus compañeros.

Tres personas murieron el día de hoy, luego de que un empleado de correos matara a dos empleados de USPS y luego se quitara la vida. (Foto: Getty Images)

Sin embargo, algunos testigos en la escena comentaron que James Wilson, un gerente de la instalación, fue uno de los trabajadores que fue asesinado a tiros.

“El Servicio Postal está entristecido por los eventos que tuvieron lugar hoy en Memphis”, dijo USPS (United States Postal Service) en un comunicado.

“Nuestros pensamientos están con los miembros de la familia, amigos y compañeros de trabajo de las personas involucradas. El Servicio Postal proporcionará recursos a todos los empleados en East Lamar Carrier Annex en los próximos días y semanas “, agregaron.

El congresista Steve Cohen abordó el incidente en Twitter: Today’s shooting at the postal facility in Orange Mound is yet another example of why I’m concerned that too many guns are out there and in possession of people who aren’t able to control their anger. I express my profound condolences to all those affected by this terrible event.— Steve Cohen (@RepCohen) October 12, 2021

El ataque se produjo después de que un adolescente mató a ocho personas e hirió a varias más en una instalación de FedEx en Indianápolis antes de quitarse la vida. Las autoridades encontraron que el ex empleado pudo comprar armas de fuego a pesar de haber sido detenido anteriormente por un incidente de salud mental.