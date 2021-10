Tras el despido de Carolina Sandoval, Jorge Bernal se preparó para el final de Suelta La Sopa en Telemundo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace más de un año, cuando comenzaron los rumores del fin de “Suelta la Sopa” en Telemundo, y justo acababan de despedir a Carolina Sandoval, Jorge Bernal abordó el tema acompañado de su esposa Karla Birbragher, en medio de la pandemia. Hoy, que ya es un hecho que el show termina en diciembre próximo, vale la pena recordar lo que dijo el presentador boricua.

¿Qué harías si te quedaras sin trabajo?

Nada, seguir adelante, ¿qué vas hacer? ¿Llorar en una esquina y dar pataleta y ponerse en Instagram a hablar boberías de la gente? No, hoy en día la situación está en que todo el mundo tiene que tener su ingreso y tiene que tener, obviamente, y lo que llamo yo ‘hobbies’ o plan ‘B, C, D, E y F’ porque you never know (nunca se sabe)”.

En aquel entonces, Jorge también opinó sobre la salida del show de “La Venenosa”.

¿Crees que el show se va a ver perjudicado o beneficiado con la salida de Carolina Sandoval?

A toda polémica se le puede sacar su provecho, pero en esta situación en particular, no creo que mejore o empeore (el rating de Suelta la Sopa). Creo que es algo neutral que va a pasar con el tiempo igual”.

