Video: el penal errado por Yotún que nubló el sueño de Perú ante Argentina

Perú no pudo ante Argentina. La campeona de América, con lo justo, hizo los deberes y derrotó a los dirigidos por Ricardo Gareca por la mínima. La Blanquirroja perdió una oportunidad única para sacar oro del Monumental, pero un penal errado por Yoshimar Yotún lo evitó.

Lautaro Martínez, a pase de Nahuel Molina, adelantó a Argentina al 43′. Hasta ese entonces, Perú supo aguantar las embestidas de La Albiceleste.

No obstante, el delantero del Inter no perdonó y marcó por segundo partido consecutivo, tras la diana que sumó en el duelo frente a Uruguay.

El partido de la selección peruana fue inteligente. Esperó su chance de cambiar el destino y la consiguió luego de que el arquero Emiliano Martínez cometiera una clara infracción al minuto 64′.

60 segundos después llegó el momento de Yoshimar Yotún, uno de los jugadores con más experiencia de La Blanquirroja.

Pero para desfortuna de Perú, el mediocampista del Cruz Azul erró. Su zapatazo pegó en todo el paral central, rebotando lejos del arco argentino. Poste y afuera. Sueños rotos. OH NO!!!! Yoshimar Yotun and @SeleccionPeru given a penalty, and Yotun misses it high over the crossbar!!😫😫😫 #CONMEBOL #WCQ #ARGvsPER pic.twitter.com/Iw4oEKWGa1— fuboTV (@fuboTV) October 15, 2021

El conjunto de Gareca no volvería a tener una oportunidad así de clara para marcarle a Argentina. Los dirigidos por Lionel Scaloni lo impidieron.

Y mientras Argentina alcanzó 25 puntos y ya podría enfocarse en Qatar 2022, Perú se complicó, cayendo a la novena casilla. Aunque el daño pudo ser peor. Aún se mantiene a cinco puntos del repechaje y de la clasificación directa.