Hispano, principal sospechoso de matar a un agente de Texas y herir a dos más, informó la policía de Houston

La madrugada de este sábado tres agentes de la policía de Texas fueron emboscados a las afueras del club nocturno “North Bar and Lounge” de Houston ubicado en la autopista North Freeway cerca de Crosstimbers mientras investigaban un disturbio.



El Departamento de la Policía de Houston ofreció una conferencia de prensa donde informaron sobre los hechos y dieron una hipótesis: “Creemos que fueron emboscados, que les dispararon por la espalda”.



El subdirector ejecutivo de la policía de Houston, James Jones reveló que en el lugar de los hechos una persona fue detenida por las autoridades, pero no indicaron con precisión si se trataba de un sospechoso o un testigo.



Asimismo, confirmó que los hechos ocurrieron alrededor de las 2:15 a.m.: “Resulta que pudo haber sido un robo en el que estaban interviniendo probablemente desconocido para ellos en ese momento”.



En la conferencia de prensa también informaron que los policías estaban tratando de hacer un arresto cuando fueron emboscados y les dispararon.



Los tres agentes, de quienes no se reveló su identidad, fueron trasladados a un hospital, donde uno murió y los otros dos fueron intervenidos quirúrgicamente.



El oficial que recibió un disparo en la espalda entró a cirugía y más tarde lo haría el agente que resultó herido de un pie.



Por su parte, el agente del Precinto 4, Mark Herman, lamentó los hechos y pidió una oración para las familias de los agentes: “Este es un momento difícil. Estoy pidiendo todos los pensamientos y oraciones de nuestra comunidad por nuestras familias”.



Si bien hasta el momento no se sabe quién disparó a los oficiales, se cree que el agresor es un hispano de 20 años.



James Jones pidió a cualquier persona que cuente con información sobre el agresor se ponga en contacto con la policía de Houston para ponerlo bajo custodia.

