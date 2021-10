Paul Pogba lanzó veneno al Manchester United: “Hay que cambiar algo”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego del encuentro en el que el Manchester United perdió 4-2 contra el Leicester City, el centrocampista francés, Paul Pogba, se pronunció de manera contundente y manifestó que “hay que cambiar algo” en la oncena que está quedando a deber luego de la incorporación de Critiano Ronaldo.

Los “Red Devils” dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer, siguen con su mal momento a nivel general en el que han logrado un solo triunfo en los últimos cinco encuentros en todas las competiciones.

Ante esto, uno de los referentes del club como lo es el campeón del mundo con Francia, Paul Pogba, expresó a la BBC que “tenemos que encontrar la clave de lo que está pasando, porque merecimos perder. Tenemos que cambiar algo. No sé si es la mentalidad de los jugadores. No sé lo que es, pero es frustrante”.

Asimismo el centrocampista reconoció que hay muchas expectativas tensión sobre el Manchester United y manifestó que “si queremos ganar la liga, estos son los partidos que hay que ganar, aunque sean muy difíciles. Necesitamos encontrar mentalidad y la estrategia para ganar. Si te soy sincero, hemos tenido partidos como estos durante mucho tiempo y no hemos encontrado el problema. Concedemos goles muy fácil y muy tontos”, sentenció.

