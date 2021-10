Insólito: Conor McGregor protagonizó una golpiza luego de visitar a José Mourinho

Envuelto en una golpiza, así terminó Conor McGregor en su visita a Italia. La leyenda de la UFC tenía previsto bautizar a su hijo en el Vaticano; donde, además, aprovechó de compartir con José Mourinho, director técnico de la Roma.

Mcgregor le regaló a Mourinho una botella de su whisky personal, fabricado en su natal Dublin; mientras que el técnico luso le entregó al irlandés una camiseta de la Roma, con el número 10 grabado en la espalda y el nombre de Conor.

“¡Sí, es él! Sí, el gran Conor McGregor está en Roma. Fue un verdadero placer conocerlo, compartir algunas historias y ofrecerle la camiseta más bonita de la ciudad. Hizo un milagro, es imposible decirle que no a Conor. Tuve que probar el Proper Whisky. LEYENDA”, publicó Mourinho en su cuenta de Instagram.

Agresión de McGregor en Roma

No obstante, la locura se desató cuando el excampeón de la UFC acudió al The St. Regis Rome, un lujoso hotel perteneciente a la cadena norteamericana, ubicado en el centro romano. Allí, presuntamente, golpeó al célebre DJ italiano Francesco Facchinetti.

“De la nada me pegó. Lo habíamos recibido como un héroe y me dio sin motivo. Pudo haberle pegado a mi mujer”, denunció Facchinetti, a través de sus historias de Instagram. Conor McGregor attacked Italian DJ Francesco Facchinetti last night at a hotel in Rome, Italy.



Francesco posted pics in Instagram stories saying that Conor punched him in the mouth. He said he reported to the police & will sue Conor.



Conor is competing with Jon Jones.#UFC pic.twitter.com/S1EvezZPEj— Akki (@Akkiakki1137) October 17, 2021

Wilma Faissol, compañera sentimental del cantante y conductor televisivo, contó que McGregor agredió a Facchinetti con un puñetazo en la cara. Cuatro escoltas del irlandés detuvieron la golpiza.

“Estaban muy cerca, y no pudo cargar contra él. Pudo haberlo matado. Lo lanzó volando, cayó sobre una mesa… Rodó, cayó sobre una silla y luego al suelo”, dijo Faissol, según reseñó el diario Marca. View this post on Instagram A post shared by Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

