Señalan que Chiquis Rivera se puso el calzón al revés por usar un bodysuit al estilo Karol G y salir a modelarlo en pleno centro comercial

La hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, anda imparable. No sólo ha hecho unas presentaciones a casa llena, sino que su nuevo show “Lo Mejor de Ti” en NBC Universo no ha parado de dar de qué hablar. Además será la gran invitada hoy en Nuestra Belleza Latina por Univision. Como parte de su camino a lo más top, Chiquis Rivera modeló en pleno centro comercial un bodysuit al mejor estilo de Karol G, pero los seguidores y algunos medios de comunicación señalaron que pareciera que se puso el calzón al revés.

Muy quitada de la pena, Chiquis Rivera, se puso unas medias de malla, unas botas de plataforma blancas, un sombrero y un bodysuit que poco dejó a la imaginación, ya que era muy chiquitito por la parte de adelante. Esto llevó a que muchos seguidores y hasta periodistas de farándula como nuestros compañeros de Chisme No Like aseguraran que la cantante se puso el calzón al revés, precisamente por lo pequeño del mismo. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis) View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Sin embargo, otra buena mayoría enloqueció con la sensualidad de Chiquis Rivera y no pararon de lanzarse piropos unos incluso bastantes subidos de tono: “Deberías tener cuidado con lo que subes porque cada día me enamoras más”, “Esa es la actitud”, “Te amo chula bella”, “Quiero tortillas para comerme todas estas carnitas”, “Amo tu confianza”, “Qué bella mujer, contigo hasta la luna y me caso ya”, fueron parte de las muestras de amor que le dejaron a Chiquis mientras modelaba su ultra sexy bodysuit diminuto por delante. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Hace poco dio mucho de qué hablar y acaloró las redes sociales al Chiquis Rivera usar un top de brillantina y menear las boobies frente a un espejo desde un camerino y minutos antes de salir a cantar. Y un poco antes de esto triunfó en los Premios Billboard a la Música Latina 2021 al parar su colita con un jumpsuit de la nueva colección de ropa de Kate del Castillo. View this post on Instagram A post shared by maria felipe bbn#4299 (@chiquis_our_bossbee)

En cuanto a su corazón, su ex Lorenzo Méndez sigue triunfando en Así se Baila y hasta ha tenido el divertido atrevimiento de bailar la quebradita con la conductora de Hoy Día, Adamari lópez, pero se desconoce si finalmente firmó el divorcio. Mientras, Chiquis Rivera sigue muy enamorada y más unida que nunca a su actual novio, el fotógrafo de su amiga Becky G, Emilio Sánchez. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

